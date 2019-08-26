貿易戰升溫 避險商品概念股短多點火

2019-08-26 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



美中貿易戰再起波瀾，台股今（26）日跌破5、10日均線，下探年線關卡，盤面上，資金調節權值電子股，佳龍（9955）、撼訊等避險商品概念股則重獲市場青睞。

中國上周五對美國祭出報復性關稅，美方也隨即下令美企撤出中國，並表示可能上調對中國貨品的關稅加徵；在美中貿易利空消息釋出下，美股周五重挫反映，而空方氛圍也渲染至亞股，主要股市今日開盤皆有逾1%以上的跌勢。

台加權指數跳空下跌，日K回測年線，類股也跌多漲少，族群以具避險題材的黃金概念股、稀土概念股、比特幣概念股為相較強勢的標的。

佳龍、光洋科、金益鼎以黃金回收、循環經濟為主要業務，市場視其為黃金概念股，今以佳龍表現最為強勢，盤中跳空上揚漲近5%，也帶動光洋科、金益鼎呈走紅態勢；中釉在大陸的生產基地擁有稀土料源，而隨貿易戰升溫，中國禁止稀土材料出口至美國的題材多有想像空間，股價並隨勢漲5%；虛擬貨幣資產也搭上貿易避戰話題，相關概念股如撼訊、映泰今漲逾2%，麗臺、青雲則漲1%。