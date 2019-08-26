林昌興：美中貿易戰駁火 這些ETF有看頭
▇期貨分析師 林昌興
在中美貿易戰的喧囂下，美股與A股都出現幅洗刷，讓海外期貨投資風險增加不少；不過，就ETF被動式投資，只要抓住大方向，就可以避開短期的掃蕩，因此，越來越多人使用這些被動式商品來資產配置：
1.美科技股回檔
科技股方面絕對是中美貿易戰的重點，因此，那斯達克指數衍生出的期貨和ETF就是近期波動最大的好標的，觀察到富邦NASDAQ反1（00671R）就是基金經理人被動式協助投資人放空那斯達克指數，當那指開始大幅往下修正的同時，NASDAQ反1短期也從低檔開始拉升，如果投資人手上持有不少台灣科技類股，想從美股來避險的話，短線看空那斯達克是不錯的選擇。
2.A股反彈來到壓力
上周A50連拉四天後，終於在上周五夜盤崩潰，雖然短線尚未走壞，但大幅走貶的人民幣透露出不尋常氣氛，這一波由科創板帶動的A股氣勢，短期內，不容易再度延續，逢高獲利出場、居安思危的作法才能持盈保泰。
雖然上周自營商和外資都陸續加碼A股兩倍ETF，不過，在上周五夜盤A50回檔1.7%的影響下，本周A股相關ETF將面臨反彈結束、獲利了結的賣壓，加上本周三是50ETF選擇權的結算日，短期可觀察上周買超第一名的ETF元大滬深300正2（00637L），外資法人是否高檔開始出貨，儘量把A股視為區間操作，逢高出場勝算較高。
3.避險系列ETF
市場風險增溫，關注上周法人錯殺的ETF是否開始買回，從富邦VIX（00677U）的短線交易機會，因為美股如果連續跌，VIX肯定噴出；還有香港市場反彈一周後，開始下跌，就可以關注放空恆指期貨的香港反1（00651R）；原物料貴金屬黃金與白銀的ETF，這些部位都能夠與投資人所持有股票多頭部位剛好對沖，在中美貿易廝殺的進行式中，不要一昧做多才是交易的王道！
影音介紹興哥TalkShow – ETF最前線單元
三大法人8/19~23買賣超ETF前五名
股號
ETF
買超張數
股號
ETF
賣超張數
00637L
元大滬深300正2
149,291 00677U
富邦VIX
-369,039
00633L
富邦上証正2
33,437 00774B
新光中國政金綠債
-25,500
00655L
國泰中國A50正2
15,196 00632R
元大台灣50反1
-17,789
0050
元大台灣50
14,178 00673R
元大S&P原油反1
-7,036
00672L
元大S&P原油正2
14,177 00708L
元大S&P黃金正2
-6,499
資料提供/林昌興 製表/廖賢龍 ■聯合晚報
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