林昌興：美中貿易戰駁火 這些ETF有看頭

2019-08-26 08:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



▇期貨分析師 林昌興

在中美貿易戰的喧囂下，美股與A股都出現幅洗刷，讓海外期貨投資風險增加不少；不過，就ETF被動式投資，只要抓住大方向，就可以避開短期的掃蕩，因此，越來越多人使用這些被動式商品來資產配置：

1.美科技股回檔

科技股方面絕對是中美貿易戰的重點，因此，那斯達克指數衍生出的期貨和ETF就是近期波動最大的好標的，觀察到富邦NASDAQ反1（00671R）就是基金經理人被動式協助投資人放空那斯達克指數，當那指開始大幅往下修正的同時，NASDAQ反1短期也從低檔開始拉升，如果投資人手上持有不少台灣科技類股，想從美股來避險的話，短線看空那斯達克是不錯的選擇。

2.A股反彈來到壓力

上周A50連拉四天後，終於在上周五夜盤崩潰，雖然短線尚未走壞，但大幅走貶的人民幣透露出不尋常氣氛，這一波由科創板帶動的A股氣勢，短期內，不容易再度延續，逢高獲利出場、居安思危的作法才能持盈保泰。

雖然上周自營商和外資都陸續加碼A股兩倍ETF，不過，在上周五夜盤A50回檔1.7%的影響下，本周A股相關ETF將面臨反彈結束、獲利了結的賣壓，加上本周三是50ETF選擇權的結算日，短期可觀察上周買超第一名的ETF元大滬深300正2（00637L），外資法人是否高檔開始出貨，儘量把A股視為區間操作，逢高出場勝算較高。

3.避險系列ETF

市場風險增溫，關注上周法人錯殺的ETF是否開始買回，從富邦VIX（00677U）的短線交易機會，因為美股如果連續跌，VIX肯定噴出；還有香港市場反彈一周後，開始下跌，就可以關注放空恆指期貨的香港反1（00651R）；原物料貴金屬黃金與白銀的ETF，這些部位都能夠與投資人所持有股票多頭部位剛好對沖，在中美貿易廝殺的進行式中，不要一昧做多才是交易的王道！

影音介紹興哥TalkShow – ETF最前線單元

三大法人8/19~23買賣超ETF前五名

股號

ETF

買超張數

股號

ETF

賣超張數

00637L

元大滬深300正2

149,291 00677U

富邦VIX

-369,039

00633L

富邦上証正2

33,437 00774B

新光中國政金綠債

-25,500

00655L

國泰中國A50正2

15,196 00632R

元大台灣50反1

-17,789

0050

元大台灣50

14,178 00673R

元大S&P原油反1

-7,036

00672L

元大S&P原油正2

14,177 00708L

元大S&P黃金正2

-6,499