期貨商論壇／輕原油期 買盤挺
石油輸出國組織（OPEC）最新月報調降全球經濟成長預期與2019年全球原油需求成長率，雖然原油市場供過於求的情形仍為市場所擔憂，但美國上周原油庫存回到近20周的低點，加上市場預期聯準會主席鮑爾出席全球央行年會將對貨幣維持寬鬆的看法，周三（21日）10月輕原油盤中高點一度站上57元整數關卡，但由於美國原油庫存減少量低於預期，在多方追價意願不強之下輕原油價格由紅翻黑，收盤下跌0.8%以55.68美元作收。
國泰期貨分析師吳佩奇表示，美國公債利率出現短債高於長債的倒掛情形，顯示在寬鬆貨幣政策以及眾多不確定因素之下，資金紛紛轉往避險資產的現象仍在。值得留意的是，13日當周CFTC大額交易人報告中，投機交易在輕原油期貨的多頭部位增加占該商品未平倉量達1.8%，顯示低接買盤踴躍進場的意願。臺灣期貨交易所掛牌的布蘭特原油期貨（BRF）保證金以新台幣計價、200桶的契約規模僅為國際輕原油期貨的五分之一，較適合初進該市場的交易人。後續原油觀察重點在於，本周聯準會主席在全球央行年會對利率的看法對市場資金風險偏好的影響，將是期交所布蘭特原油期貨短線價格的觀察重點。（國泰期貨提供）
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