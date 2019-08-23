親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

那斯達克100期 避險優選

2019-08-23 04:03經濟日報 記者林婉琪／台北報導

臺灣期貨交易所將於9月底推出美國那斯達克100期貨，其標的指數為美國那斯達克100股價指數（Nasdaq-100® Index），代表美國大型科技公司股票走勢，成分股含括微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌及臉書等科技公司，代表美國大型科技類股走勢，科技業市值比重達55%，為美國道瓊、標普500股價指數之3倍及2.6倍，與期交所前推出之美國指數期貨有一定區隔。

當美國市場科技類股有重大消息公布，相對道瓊、標普500股價指數更能直接反應美國科技類股漲跌走勢。以106年6月為例， 6月9日市場傳聞「最新iPhone使用數據晶片下載速度低於對手手機」負面消息後，當天蘋果股價重挫3.9%，那斯達克100股價指數亦下跌2.4%。

反觀，標普500股價指數僅下跌跌0.08%，道瓊股價指數反而上漲0.4%；另就美國科技類股106年6月下跌期間，那斯達克100股價指數單月下跌2.5%，然道瓊、標普500股價指數單月各上漲1.6%，顯見那斯達克100股價指數應較能反應美國科技類股走勢，且與該兩大指數走勢明顯不同，而期交所美國那斯達克100期貨可提供國人交易美國科技類股商品之管道。

美國那斯達克100期貨屬小規模契約，契約規模約38萬元，交易門檻低，當看好美國科技股表現時，可買進美國那斯達克100期貨，反之，則賣出美國那斯達克100期貨。除看漲、看跌之基本買賣操作外，具有美國科技股相關商品曝險部位之投資人，亦可透過美國那斯達克100期貨進行避險交易。

另交易人可買賣相同到期月份之美國那斯達克100期貨、美國道瓊或美國標普500期貨，進行美股產業間之強弱勢價差交易。此外，由於期交所及CME同時掛有相同標的之那斯達克100指數期貨，交易人亦可從事跨市場間策略交易，使得資金運用更靈活與多元，充分發揮期貨市場之交易與避險功能。

有關「美國那斯達克100期貨」詳細契約規格及交易規則請參閱期交所網站。

臺灣期貨交易所那斯達克股價指數

相關新聞

台指期21日夜盤開市閃崩 期交所：時間內無退單

2019-08-22 16:55

期貨商論壇／輕原油期 買盤挺

2019-08-23 04:04

期貨商論壇／台灣高鐵期 偏空

2019-08-23 04:03

期貨夜盤閃崩 期交所釋疑

2019-08-23 01:41

最牛一輪／欣興利多 台新91按讚

2019-08-22 23:20

全民權證／台積電 布局價平

2019-08-22 23:20

全民權證／大立光 二檔搶鏡

2019-08-22 23:20

權證／晟德、冠德 押稍價外

2019-08-22 23:20

全民權證／華通 挑逾三個月

2019-08-22 23:20

權證／義隆、神盾 四檔聚光

2019-08-22 23:20

權證／臻鼎、台表科 認購火

2019-08-22 23:20

黃金 震盪整理等方向燈

2019-08-22 14:30

台股開高走低 箱型整理等變盤

2019-08-22 14:30

台指期夜盤閃崩事件 期交所：系統、動態價格穩定機制運作正常

2019-08-22 14:30

全民權證／穩懋 挑價內外10％

2019-08-21 23:49

全民權證／矽創績優 押價平

2019-08-21 23:49

樺漢、立端 認購放閃

2019-08-21 23:49

最牛一輪／義隆吸睛 日盛91火熱

2019-08-21 23:49

全民權證／網龍 選逾二個月

2019-08-21 23:49

廣明帶勁 瞄準長天期

2019-08-21 23:48

上銀、亞德客 四檔聚焦

2019-08-21 23:48

那斯達克100期 現金交割

2019-08-21 23:40

期貨商論壇／台燿期 逢回布局

2019-08-21 23:40

全民權證／矽力 挑逾四個月

2019-08-20 23:40

全民權證／嘉澤 兩檔後市俏

2019-08-20 23:40

全民權證／矽創 選價內外15％

2019-08-20 23:40

強茂、台半 四檔搶鏡

2019-08-20 23:40

最牛一輪／技嘉強勢 統一91來勁

2019-08-20 23:40

臻鼎、台郡 押長天期

2019-08-20 23:40

聯發科、瑞昱 認購聚光

2019-08-20 23:39
看更多

熱門文章

外資都閃了 多在貼息的金融股還能存股嗎？

2019-08-22 12:18

群創祭庫藏股卻漲不動？法人這麼看

2019-08-22 11:51

台指期21日夜盤開市閃崩 期交所：時間內無退單

2019-08-22 16:55

泰碩、雍智、世芯亮漲停紅燈 領軍這些公司攀今年高點

2019-08-22 12:39

國壽減碼台股逾300億元 李長庚：填息難先賺利得

2019-08-22 18:50

群創庫藏股失靈 法人：難敵大環境

2019-08-22 14:30

鴻海明放股息530億元 台股多頭活水依舊

2019-08-22 23:06

群創大買庫藏股首日 外資趁機倒貨賣超逾6萬張

2019-08-22 11:44

KTV兩大龍頭合併落空 好樂迪股價揚錢櫃重摔

2019-08-22 11:05

華通領銜 PCB股走勢火力全開

2019-08-22 14:30

美股道瓊勁揚240點 台股小漲3點收10,529

2019-08-22 14:00

廣明機器人下半年逐季成長 全年出貨翻倍

2019-08-22 09:23

高價IC族群 獲買盤關愛

2019-08-22 14:30

歐美股大漲 法人：台股臨壓力區短線區間整理

2019-08-22 08:26

蔡鎮村：台股尚未回到低風險區 投資人低買為原則

2019-08-22 11:19

大摩：台商回流買股 上看5,340億元

2019-08-22 20:46

元太法說會行情失靈 股價跌逾9％

2019-08-22 13:28

美律帶量走升 早盤股價漲逾2％

2019-08-22 11:15

機器人吸睛 東元股價開紅

2019-08-22 11:14

豬瘟襲陸雞價飛 A股民和上半年淨利狂飆140倍

2019-08-22 18:33

晶心科股價 仍有向上攀升空間

2019-08-22 11:13

神基迎旺季 看好Q3營收創高

2019-08-22 14:31

追價無力 台股只演半場好戲

2019-08-22 14:30

台指期夜盤閃崩事件 期交所：系統、動態價格穩定機制運作正常

2019-08-22 14:30

錢櫃合併好樂迪再度遭禁 股價表現不同調

2019-08-22 11:19

台積電領漲 台股開高走高重新站上月線

2019-08-22 09:25

台股開高震盪僅小漲3.98點 三大法人賣超16.15億元

2019-08-22 15:17

緯軟訂單能見度佳 盤中逼近漲停

2019-08-22 14:30

華為射頻元件測試助攻 精測波段高雍智鎖漲停

2019-08-22 13:00

泰碩攻5G基地台 股價攻漲停

2019-08-22 11:11

楠梓電完成現金減資 每股淨值增至36.48元

2019-08-22 17:14

黃金 震盪整理等方向燈

2019-08-22 14:30

家登一日填息 挑戰80元關卡

2019-08-22 14:30

綠悅股東會討論併購下市 金管會罕見籲投資人踴躍參與

2019-08-22 18:09

家登首日迅速填息 股價挑戰80元大關

2019-08-22 11:37

中租控股前七月共賺89億元 EPS 6.7元

2019-08-22 18:32

台股開高走低 箱型整理等變盤

2019-08-22 14:30

南電ABF基板滿載 第3季業績挑戰20季高峰

2019-08-22 11:42

世芯-KY今年可望溫和成長 法人估明年再攀高

2019-08-22 13:01

柏承7月維持獲利 小賺0.004元

2019-08-22 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top