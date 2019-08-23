那斯達克100期 避險優選

2019-08-23 04:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



臺灣期貨交易所將於9月底推出美國那斯達克100期貨，其標的指數為美國那斯達克100股價指數（Nasdaq-100® Index），代表美國大型科技公司股票走勢，成分股含括微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌及臉書等科技公司，代表美國大型科技類股走勢，科技業市值比重達55%，為美國道瓊、標普500股價指數之3倍及2.6倍，與期交所前推出之美國指數期貨有一定區隔。

當美國市場科技類股有重大消息公布，相對道瓊、標普500股價指數更能直接反應美國科技類股漲跌走勢。以106年6月為例， 6月9日市場傳聞「最新iPhone使用數據晶片下載速度低於對手手機」負面消息後，當天蘋果股價重挫3.9%，那斯達克100股價指數亦下跌2.4%。

反觀，標普500股價指數僅下跌跌0.08%，道瓊股價指數反而上漲0.4%；另就美國科技類股106年6月下跌期間，那斯達克100股價指數單月下跌2.5%，然道瓊、標普500股價指數單月各上漲1.6%，顯見那斯達克100股價指數應較能反應美國科技類股走勢，且與該兩大指數走勢明顯不同，而期交所美國那斯達克100期貨可提供國人交易美國科技類股商品之管道。

美國那斯達克100期貨屬小規模契約，契約規模約38萬元，交易門檻低，當看好美國科技股表現時，可買進美國那斯達克100期貨，反之，則賣出美國那斯達克100期貨。除看漲、看跌之基本買賣操作外，具有美國科技股相關商品曝險部位之投資人，亦可透過美國那斯達克100期貨進行避險交易。

另交易人可買賣相同到期月份之美國那斯達克100期貨、美國道瓊或美國標普500期貨，進行美股產業間之強弱勢價差交易。此外，由於期交所及CME同時掛有相同標的之那斯達克100指數期貨，交易人亦可從事跨市場間策略交易，使得資金運用更靈活與多元，充分發揮期貨市場之交易與避險功能。

有關「美國那斯達克100期貨」詳細契約規格及交易規則請參閱期交所網站。