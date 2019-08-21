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景碩Q3拚營運改善 ABF載板產能維持滿載

2019-08-21 19:33經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

IC載板廠景碩（3189）今日在元富證券召開法說會釋出營運展望，景碩提及，今年第3季營運目標較今年第2季改善，ABF載板產能維持滿載生產，整體力求逐步走出谷底。

法人則估計，景碩今年第3季約在損平邊緣，相較第2季因一次提列類載板損失改善。

景碩統計，今年第2季產品組合手機營收占比四成，基地台14%，轉投資隱形眼鏡14%，傳統板12%，消費產品9%，載板其他8%，網通3%。

景碩

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