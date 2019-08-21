一個月股價起落27% 一張圖看群創近期走勢

2019-08-21 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



群創董事長洪進揚。 （本報系資料庫） 分享 facebook 群創（3481）在7月間以六個交易日就買完8萬張的庫藏股，平均買回均價7.74元，但在外資持續賣超壓力下，股價跌勢不止；今（21）日再度執行庫藏股買進，這次預計將買回30萬張，激勵股價開高大漲，對照近期外資買賣超情況發現，外資在8月15日轉賣為買，也恰好是群創本波低點反彈的開始，外資買超推升股價短線急漲逾27%。

面板股受到價格表現不佳的影響，衝擊上半年的營運呈現虧損，群創第2季合併營收632億元，營業損失33億元，稅後損失30億元，每股損失0.3元；累計上半年每股虧損0.67元；基本面表現不佳，且大股東出脫股票、外資賣超等因素，都造成群創股價下跌。

群創今年股價走跌一路跌破票面價格，外資從7月17日起連續賣超20個交易日，進一步衝擊股價由7.92元下探至5.76元的低點價位，跌幅逾2成；期間群創曾祭出庫藏股策略，從7月16日起預計買回8萬張股票，作為轉讓給員工之用，實際上只用了六個交易日，就執行完成，每股買回均價7.74元。

對照群創的股價，在外資持續賣超，及大股東賣股雙重壓力下，8萬張庫藏股僅是杯水車薪，無助於股價止穩；不過，外資在連20賣之後，在8月15日轉為買超，且連續3個交易日持續買超，推升群創股價由低點反彈，短短五個交易日，股價急漲27%。

群創選在股價反彈之際，為維護公司信用及股東權益再度祭出庫藏股買回，預計從今日起兩個月內買回30萬張庫藏股，每股買回均價4.93~10.47元；今日群創股價跳空開高，以7.25元開出，一度拉升至7.34元，站回季線之上，盤中爆出19萬4,562張的成交量。