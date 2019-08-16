財部修法4箭…權證交易稅 擬降至千分之1

財政部長蘇建榮昨天表示，今年下半年財政部將有四大法案送立法院審議。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部長蘇建榮昨天表示，今年下半年財政部將有四大法案送立法院審議，包括證券交易稅條例、稅捐稽徵法、貨物稅條例修正案，以及印花稅法廢止案。

其中最受關注的為證交稅條例修法，權證造市交易證交稅稅率將從現行千分之三降至千分之一，據金管會評估，降稅後權證交易金額可望擴增為現在的二點四八倍，有助活絡市場。

蘇建榮昨天主持記者座談會時表示，下半年將會射出修法四箭。目前印花稅廢止案已經送到行政院，其他三案則預計九月中會送案。

首先，證交稅條例修法主要因應金管會及券商疾呼，希望針對權證造市交易證交稅調降稅率，自現行千分之三調降到千分之一，以活絡權證交易市場，降低券商造市成本。

賦稅署署長李慶華表示，針對權證造市證交稅曾經在二○一四年提過修正草案，但當時未通過，不過券商公會、金融總會等單位不斷呼籲，金管會也提出具體建議希望調降，因此財政部將會在下會期列入修法。

第二項重點法案是印花稅法廢止案，日前行政院長蘇貞昌接受工商團體建議，拍板確定廢除印花稅。財政部表示，目前廢止案已送到行政院，預計下會期也會處理。

至於地方政府擔憂會衝擊財源，蘇建榮表示，會在符合財政收支劃分法及財政紀律法的規範下，與主計總處討論，補足地方財源。

第三項法案為稅捐稽徵法修法，將提高罰則。財政部預告修法時共有甲乙丙三案，蘇建榮表示，應會朝向乙案方向來修法，也就是針對重大逃漏稅案件，將裁處六個月以上、十年以下有期徒刑，得併科罰金一千萬元以上、一億元以下罰金。

最後則是貨物稅條例第十二條，由於公車與復康巴士免徵貨物稅優惠，已在今年六月四日到期，但有立委提案延長，經洽詢交通部、衛福部意見，財政部將提修正案，預計將延長五年。