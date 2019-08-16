親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台指期 留意回檔風險

2019-08-16 00:52經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（15）日震盪回檔，指數齊步回測10,300點大關；分析師表示，現階段扣除除息影響點數後，期現貨實質價差由正轉逆，外資淨多單增加1,850口至3.9萬口，展望盤勢，短線因國際變數仍存，台指期仍有回檔風險。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周三盤中發生2年期與10年期公債殖利率倒掛，引發市場擔憂經濟衰退，美股四大指數跌幅均落在3%上下，8月台指期夜盤也重挫1.99%收在10,221點，CBOE的VIX指數也單日強漲26.14%至22.1。

所幸美股電子盤早盤未再大幅擴大跌幅，市場恐慌情緒暫時消退，激勵昨天早盤台指期和夜盤相比以小漲34點開出後，持續緩步走高，現貨跳低開出震盪後也隨之緩步收斂跌幅，加權指數終場下跌100點至10,327點。

期貨表現上，台指期昨天開低下挫，重要電子權值台積電（2330）、鴻海、日月光疲弱，本季展望不佳的台塑、台塑化跌幅更逾3%，終場台指期下跌128點以10,301點做收，成交口數約11.7萬口。

價差方面，扣除預估除息影響點數5.51點，期現貨實質價差由正10點轉為負22點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超56億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,209口至9,249口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,850口至3萬9,292口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是增加337口至1萬2,603口。

永豐期貨指出，近期美股呈現紅黑交錯，且動輒1%以上的漲跌幅，從台指期日盤總是與美股呈現反向的開高走低與開低走高也可以發現，目前行情仍未走出明顯方向，行情仍以大區間震盪看待，但技術面上再度失守年線，仍對多方相對不利。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏空，期貨空單持續加碼，月選仍偏中性，不過買權未平倉（OI）增加得較為快速，OI增加最快且最多的履約價在10,500點，留意短線可能底跌太快而反彈，但是有反彈還是要站在空方。

整體而言，期貨分析師認為，台指期昨天跳空開低，雖然盤中跌幅略有收斂，但終場仍收在6月19日來的低點；展望盤勢發展，隨美中貿易戰升級，對全球經濟衝擊不斷擴大，而外資現貨部位仍持續調節，台指期仍有回檔風險。

台指期期貨美股

相關新聞

嘉澤、良維 押寶長天期

2019-08-15 23:15

期貨商論壇／選擇權 跨式買進

2019-08-16 00:52

期貨商論壇／聯發科期 可做多

2019-08-16 00:51

最牛一輪／華通績優 富邦8C亮眼

2019-08-15 23:15

全民權證／全新 選價內外10％

2019-08-15 23:15

全民權證／聯發科 挑逾90天

2019-08-15 23:15

全民權證／京元電 鎖定價平

2019-08-15 23:15

台郡、奇鋐 四檔錢景佳

2019-08-15 23:15

避險情緒濃 黃金近月期貨分批布局

2019-08-15 14:33

美債倒掛 台股後市恐陷箱型整理

2019-08-15 14:33

全民權證／力旺俏 挑價內外10％

2019-08-14 23:37

全民權證／聯茂績優 選逾60天

2019-08-14 23:37

全民權證／中磊犀利 瞄準價平

2019-08-14 23:37

最牛一輪／致新攻高 凱基91拉砲

2019-08-14 23:37

臻鼎、欣興 認購發燙

2019-08-14 23:36

台泥帶勁 押微價外

2019-08-14 23:36

廣達、緯穎 三檔聚光

2019-08-14 23:36

期貨商論壇／原油期 買盤低接

2019-08-14 23:22

期貨商論壇／台積電期 可布局

2019-08-14 23:22

台指期 短線反彈格局

2019-08-14 23:22

期交所夜盤交易占日盤比83.1%創上線新高

2019-08-14 13:17
看更多

熱門文章

道瓊暴跌800點 台股早盤重挫逾130點

2019-08-15 09:22

郭台銘連八個月買股後暫時停止了 7月未加碼鴻海

2019-08-15 16:44

砍破「7」字頭 瑞銀調降鴻海目標價至67元

2019-08-15 16:52

郭明錤看好400G交換器PCB商機 華通、金像電強漲

2019-08-15 11:44

憂經濟衰退美股大跌800點 台股回測壓力大

2019-08-15 08:54

公股行庫買盤加持族群 盤面抗震指標　

2019-08-15 19:21

美股道瓊狂瀉800點 台股大跌百點收10,327

2019-08-15 13:53

下半年五大族群看好 台股評價相對低向上空間大

2019-08-15 10:16

三大理由支撐 法人：台股急跌是買點

2019-08-15 12:41

郭明錤點名 SA類股鍍金

2019-08-15 14:32

顧立雄：台股相對沉穩 下半年會有另一波資金回流

2019-08-15 16:05

18檔基本面、技術面雙多股出列

2019-08-15 14:32

味全業外進補 上半年獲利創高

2019-08-15 09:37

台股年線失守收跌100.6點 三大法人賣超56.73億

2019-08-15 15:03

美股暴跌 國安基金執祕：台灣基本面仍穩健

2019-08-15 11:27

車用LED產值持續成長 億光去年營收躋身全球前十

2019-08-15 14:29

大飲未申報財報 繼續停止買賣

2019-08-15 20:40

5G題材護身 雍智股價逆勢抗跌

2019-08-15 09:27

被動元件／聚鼎、興勤下半年會更好

2019-08-15 14:32

避險情緒濃 黃金近月期貨分批布局

2019-08-15 14:33

面板業供過於求 群創友達8月以來遭外資賣超

2019-08-15 18:21

天蔥等5家淨值不到股本一半 列全額交割股

2019-08-15 22:19

京元電2利多 外資調高評等、目標價

2019-08-15 14:32

TPK-KY股價開低走高 早盤黑翻紅站穩5日線

2019-08-15 10:34

東陽7月獲利年增逾2成 股價抗跌

2019-08-15 09:21

康控Q2轉盈 下半年有轉機

2019-08-15 14:32

慶半年報 亞泥、嘉泥走揚

2019-08-15 14:33

電池新兵 新盛力9月掛牌

2019-08-15 14:32

亞幣觀望 台幣抗跌

2019-08-15 14:45

新課綱題材發酵 三貝德股價逆勢上攻

2019-08-15 12:34

獲利、EPS雙創新高 大宇資盤中大漲

2019-08-15 14:32

債券ETF漲不停 買強勢ETF這樣挑

2019-08-15 18:15

基亞轉虧為盈 盤中大漲9％

2019-08-15 14:32

郭台銘7月停止買進鴻海 持股維持133萬餘張

2019-08-15 16:54

道瓊暴跌800點 期交所美道瓊期貨夜盤交易量上市來新高

2019-08-15 09:26

國泰投信：台股基本面未如想像中悲觀

2019-08-15 20:54

碩辣椒登興櫃 股價漲

2019-08-15 14:33

嘉澤迎接旺季 Q4營運可望攀高峰

2019-08-15 14:32

亞泥、嘉泥慶半年報行情 股價逆勢上漲

2019-08-15 12:38

嘉澤旺季動能強勁 Q4營運攀高峰

2019-08-15 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top