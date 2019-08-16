台指期 留意回檔風險

2019-08-16 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（15）日震盪回檔，指數齊步回測10,300點大關；分析師表示，現階段扣除除息影響點數後，期現貨實質價差由正轉逆，外資淨多單增加1,850口至3.9萬口，展望盤勢，短線因國際變數仍存，台指期仍有回檔風險。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周三盤中發生2年期與10年期公債殖利率倒掛，引發市場擔憂經濟衰退，美股四大指數跌幅均落在3%上下，8月台指期夜盤也重挫1.99%收在10,221點，CBOE的VIX指數也單日強漲26.14%至22.1。

所幸美股電子盤早盤未再大幅擴大跌幅，市場恐慌情緒暫時消退，激勵昨天早盤台指期和夜盤相比以小漲34點開出後，持續緩步走高，現貨跳低開出震盪後也隨之緩步收斂跌幅，加權指數終場下跌100點至10,327點。

期貨表現上，台指期昨天開低下挫，重要電子權值台積電（2330）、鴻海、日月光疲弱，本季展望不佳的台塑、台塑化跌幅更逾3%，終場台指期下跌128點以10,301點做收，成交口數約11.7萬口。

價差方面，扣除預估除息影響點數5.51點，期現貨實質價差由正10點轉為負22點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超56億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,209口至9,249口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,850口至3萬9,292口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是增加337口至1萬2,603口。

永豐期貨指出，近期美股呈現紅黑交錯，且動輒1%以上的漲跌幅，從台指期日盤總是與美股呈現反向的開高走低與開低走高也可以發現，目前行情仍未走出明顯方向，行情仍以大區間震盪看待，但技術面上再度失守年線，仍對多方相對不利。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏空，期貨空單持續加碼，月選仍偏中性，不過買權未平倉（OI）增加得較為快速，OI增加最快且最多的履約價在10,500點，留意短線可能底跌太快而反彈，但是有反彈還是要站在空方。

整體而言，期貨分析師認為，台指期昨天跳空開低，雖然盤中跌幅略有收斂，但終場仍收在6月19日來的低點；展望盤勢發展，隨美中貿易戰升級，對全球經濟衝擊不斷擴大，而外資現貨部位仍持續調節，台指期仍有回檔風險。