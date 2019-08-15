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道瓊暴跌800點 期交所美道瓊期貨夜盤交易量上市來新高

2019-08-15 09:26經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美股道瓊指數波動劇烈、暴跌800 點，交易人紛赴期貨市場避險操作，根據期交所統計，同時間交易的台灣期交所美國道瓊期貨夜盤交易量，攀升至20,004口，創上市以來新高。

隨著美國債市浮現經濟衰退訊號，德國與中國數據令人擔憂全球經濟前景，美股道瓊指數14日暴跌800點，創今年最糟單日表現。

美股14日一開盤就陷入沉重賣壓，尾盤跌勢加劇，道瓊工業指數終場崩跌800.49點，跌幅3.05%，收在25479.42點。道瓊指數創去年10月以來最大單日跌點。

美股7月下旬創歷史新高後劇烈震盪，這段期間，美中貿易戰、聯邦準備理事會（Fed）利率決策走向、全球經濟降溫跡象增多，都導致市場人心浮動，加上美股8月交投清淡，多空交戰下盤勢波動更加劇烈。

國泰期貨分析師吳佩奇指出，國際盤波動大，促使交易人重視夜盤交易，尤其期貨夜盤交易與隔日日盤開盤間，常出現價差而有套利機會，也增加夜盤操作空間。

法人提醒，投資人可善用期貨夜盤操作，除參與美股波動時的行情操作，持股部位較多的交易人也可視夜間國際盤變動時，先進行避險。

根據期交所統計，因美股14日波動劇烈，同時間交易的台灣期交所美國道瓊期貨夜盤交易量，攀升至20,004口，創下上市以來的新高水準。

分析師指出，美股開盤交易過程中，若出現非預期狀況時，比如盤勢下跌或持穩時，卻突然出現急漲，就可以用台指選擇權因應，而不要用台指期；選擇權可用多頭價差或買進買權（Buy Call），這樣可控制資金風險。

業者表示，全球重大事件頻傳，如美中貿易戰等，皆造成股市大幅震盪，但因有夜盤交易，讓投資人多了一項盤後避險管道；交易人可多觀察，並運用相對應之交易策略，如當沖交易、價差套利及避險需求策略等。

若當天美股走低，交易人在台股持有現貨、期貨及選擇權多方部位，但擔心隔日開盤會受影響、價格下跌，此時可透過夜盤交易買進期貨或建立選擇權空方部位，以規避風險。

美股期貨

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