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我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

除了長天 上櫃第2季財務報告申報完成

2019-08-14 19:24經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

櫃買中心表示，2019年第2季上櫃公司及興櫃公司應於今（14）日完成公告申報財務報告家數分別為766家及238家（不含金控、銀行、證券、期貨及保險公司，該等公司申報期限為8月31日），經統計上櫃公司除長天科技公司（3431）尚未於期限內完成2019年第2季財務報告之公告申報外，餘皆已完成。

此外，興櫃公司均已依期限完成2019年第2季財務報告之公告申報作業。

長天公司有價證券目前繼續停止在證券商營業處所買賣，並將於9月2日起終止櫃檯買賣。

興櫃櫃買中心

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