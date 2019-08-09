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期貨商論壇╱美利達期 偏多操作

2019-08-09 03:23經濟日報 記者王皓正整理

美利達（9914）成立於1972年，為全球前三大自行車成車廠，主要產品為自行車成車、自行車車架及零件、鎂合金鑄件等。美利達近年來逐漸由ODM（Original Design Manufacturer，原廠委託設計代工）廠轉型為OBM（Own Branding & Manufacturing，自有品牌）廠，目前ODM與OBM營收比重約為5：5。

展望2019年下半年，由於市場需求持續強勁，在加上美利達為全球中高階E-bike的市場領導者，目前平均單價較去年同期成長二成等利多帶動下，可望帶動公司業績逐季增長。

在技術分析方面，由美利達近月期貨來觀察，價格分別在8月6日及8月8日兩次回測季線後，當日均以紅K棒作收，顯示下方均線支撐力道強勁，在加上盤勢主控權持續由多方掌握的情況下，故建議投資人可樂觀看待美利達期貨後市。

股票期貨與現貨相比，具有三大優勢： 一是資金成本低廉，其槓桿約為7.4 倍，遠優於融資的2.5倍；二是交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；三是具有交易靈活優勢，除了可多空雙向外，交易時間長達5小時以上，並可參與除權息不需回補等好處。（國票期貨提供）

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