台指期 籌碼面偏中性

2019-08-09 03:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（8）日震盪彈升，指數齊步收復10,400點關卡；分析師表示，現階段扣除預估除息影響後，實質價差由正轉逆，外資淨多單增加1,307口、至3.4萬口，展望盤勢，因後市不確定性高，台指期暫以跌深反彈視之。

現貨與期貨行情走勢方面，印度、紐西蘭、泰國央行紛紛降息，全球經濟陷入衰退的擔憂情緒升溫，拖累美股周三開盤後一度重挫，所幸人民幣貶勢趨緩，道瓊收斂跌幅小跌0.09%，而S&P500、那斯達克則由黑翻紅。

台股現貨昨天小幅開高後，持續有買單敲進台積電（2330）與鴻海，使指數持續走高，加上中國外管局公布人民幣中間價貶破7，但貶幅未如預期大，離岸人民幣反倒轉為升值，激勵亞幣普遍走升，終場加權指數上漲1%至10,494點。

期貨表現上，新台幣昨天早盤回升逾1角，外資資金有回流的跡象，權值龍頭台積電上漲逾2%，引領台指期反彈走高，加上金融族群亦溫和上揚，終場期指上漲93點以10,439點作收，成交口數約12.2萬口。價差方面，扣除預估除息影響點數40點，期現貨實質價差由正4點轉為負19點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨天買超32億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,859口至1萬1,605口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,307口至3萬4,363口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加5,613口至1萬1,063口。

永豐期貨指出，昨天指數收復5日線，外資期現貨與選擇權操作上都有回流台股的跡象，日KD也轉為低檔黃金交叉向上，籌碼與技術面漸漸有止跌跡象，短線上偏空部位不宜再大肆加碼，若年線能守穩，未來在年線與半年線大區間震盪可能性較大。

群益期貨認為，外資期現貨同步做多，自營商期權中性偏空，月、周選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股下跌出量、反彈量縮，目前在量價結構依舊空方下，短線台股續以震盪偏空看待不變。