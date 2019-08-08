親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台指期 觀望氣氛未退

2019-08-08 01:34經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（7）日多空震盪，指數齊步力守10,300點大關；分析師表示，現階段扣除除息影響點數後，期現貨實質價差由逆轉正，外資淨多單增加4,072口至3.3萬口，展望盤勢，短線因國際變數仍存，台指期盤勢預期持續震盪整理。

現貨與期貨行情走勢方面，人民幣貶勢暫緩，加上白宮經濟顧問庫德洛表示川普總統仍對協議抱持開放態度，對中課徵關稅事宜也仍有彈性，激勵美股周二止跌回升，激勵加權指數昨天早盤開高後，一度衝高朝5日線挑戰，然而美股電子盤疲軟加上陸股開高走低，台股收斂漲幅後於平盤上震盪整理，終場加權指數小跌8點至10,386點。

期貨表現上，台指期昨天開高後，買盤並沒有進一步追價，由於美中關係依然緊張，貿易戰朝向貨幣戰擴張，使得市場觀望情緒並未消退，台指期處於平盤水位附近多空拉鋸，終場台指期小漲18點至10,347點做收，成交口數約11.3萬口。價差方面，扣除預估除息影響點數44.06點，期現貨實質價差由負20點轉為正4點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨天賣超183億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,569口至9,746口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4,072口至3萬3,056口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加1,157口至5,450口。

永豐期貨指出，從技術面觀察，台股呈現跌深後連兩日守住年線，但基於短中期均線仍空頭排列，加上過往經驗急跌又強彈後，往往仍有續跌機會，因此仍建議短線可沿5日線偏空操作並嚴設停損。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏空，月、周選中性布局，整體籌碼面中性偏空。技術面目前上檔M頭壓力仍屬沉重，在台股未能站上季線壓力下，短線的反彈仍可逢高偏空操作。

整體而言，期貨分析師認為，台指期昨天終止連續八日下跌的趨勢，但漲幅相當有限，技術面上仍在找尋支撐的水位；目前國際情勢仍較為不穩定，尤其是貿易戰依舊是打打停停的局面，台指期轉強不易，布局時可考量搭配選擇權避險。

台指期期貨
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

統一、味全 認購帶勁

2019-08-08 00:17

期貨商論壇／穩懋期 逢回加碼

2019-08-08 01:35

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

2019-08-08 01:34

最牛一輪／聯詠利多 日盛8C放閃

2019-08-08 00:17

全民權證／台光電 瞄準長天期

2019-08-08 00:17

全民權證／GIS俏 選價內外15%

2019-08-08 00:17

榮成搶眼 押逾120天

2019-08-08 00:17

全民權證／聯發科 挑逾三個月

2019-08-08 00:17

卜蜂、潤泰全 三檔聚光

2019-08-08 00:17

紅翻黑 台指期10,300找支撐

2019-08-07 14:27

台指期上檔壓力大 行情保守以對

2019-08-07 14:27

全民權證／瑞昱 挑價內外15%

2019-08-06 23:58

全民權證／台光電 瞄準價平

2019-08-06 23:58

穩懋績優 選逾二個月

2019-08-06 23:58

最牛一輪／鈺齊強勢 中信8C喊衝

2019-08-06 23:58

全民權證／全新 鎖定長天期

2019-08-06 23:58

台灣50、大立光 四檔俏

2019-08-06 23:58

晶圓雙雄 認購紅火

2019-08-06 23:58

期貨商論壇／原油期 買盤進場

2019-08-06 23:36

期貨商論壇／台灣50期 可做空

2019-08-06 23:36

期交所資安講座 回響熱

2019-08-06 23:36
看更多

熱門文章

英國手機下架與營收利空 宏達電股價倒地

2019-08-07 11:04

穩懋、台光電等26家 7月營收率先創歷史新高

2019-08-07 11:52

7月營收創歷史新高 法人搶進

2019-08-07 19:25

外資8月賣超台股711.2億 買超最愛這一檔

2019-08-07 18:08

中信金7月大賺87億 原因是...

2019-08-07 23:08

外資心態偏空 台股短線操作持盈保泰

2019-08-07 16:28

台新金7月賺15.79億元 較去年同期大增27.4％

2019-08-07 19:14

環球晶、SUMCO 外資全喊「賣」

2019-08-07 17:46

台股反彈無功而返收跌8.57點 三大法人賣超183.6億

2019-08-07 15:03

台股技術性反彈 5G概念股表現積極

2019-08-07 11:29

面板產能大開 上游材料營運俏

2019-08-07 14:27

彩晶Q2稅後純益3.05億元 國內唯一獲利面板廠

2019-08-07 17:02

再創單月新高紀錄！中信金7月稅後盈餘達87億元

2019-08-07 20:03

中信金7月大賺87億 史上單月次高

2019-08-07 18:43

台股開高震盪由紅翻黑 終場小跌8點收10,386

2019-08-07 13:41

聯詠長線旺 二外資升評喊買

2019-08-07 12:12

環球晶下修展望 矽晶圓股走弱

2019-08-07 14:27

原相7月營收登今年新高 Switch銷陸帶旺下半年

2019-08-07 14:27

燿華7月營收20.17億元 歷年同期新高

2019-08-07 16:03

華邦7月營收攀11個月高 旺宏登8個月高

2019-08-07 17:34

國巨、華新科7月營收 均較上月成長

2019-08-07 19:19

宏碁上半年稅後純益年減三成 將推動展碁上市

2019-08-07 19:20

珍奶全球發燒！六角Q2 EPS倍增至2.65元 單季歷史新高

2019-08-07 17:37

環球晶Q2獲利下探三季來低點 矽晶圓股走弱

2019-08-07 12:00

雙鴻Q2稅後純益 年增5倍寫紀錄

2019-08-07 14:27

立凱-KY 7月營收暴衝 股價直攻漲停

2019-08-07 10:26

零壹帶量飆 領資服族群上攻

2019-08-07 14:27

玉晶光7月營收12.83億元 月增49.66％

2019-08-07 16:52

宏碁第2季淨利年減逾53％ 每股盈餘0.13元

2019-08-07 19:17

面板材料營運具亮點 法人看好

2019-08-07 12:05

國巨7月營收歷年同期次高 庫存問題逐步和緩

2019-08-07 16:25

雙鴻上半年賺半個股本、Q3營收挑戰新高 股價飆新高價

2019-08-07 12:21

矽創感測晶片發功 7月營收12.76億元歷史新高

2019-08-07 11:26

統一上半年每股賺1.94元 年增12.8％

2019-08-07 20:47

矽創7月營收創高 法人：Q3更強

2019-08-07 14:27

大立光8月營收看旺 兩天完成填息

2019-08-07 10:04

全國電7月營收19.7億 創下60個月來新高

2019-08-07 18:54

台塑四寶保守看下半年 台塑化股價百元保衛戰

2019-08-07 11:05

聯詠Q2獲利亮、Q3拚營收高檔 股價重回5日線

2019-08-07 11:45

外資持續賣超 面板雙虎股價疲軟

2019-08-07 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top