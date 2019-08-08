台指期 觀望氣氛未退

2019-08-08 01:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（7）日多空震盪，指數齊步力守10,300點大關；分析師表示，現階段扣除除息影響點數後，期現貨實質價差由逆轉正，外資淨多單增加4,072口至3.3萬口，展望盤勢，短線因國際變數仍存，台指期盤勢預期持續震盪整理。

現貨與期貨行情走勢方面，人民幣貶勢暫緩，加上白宮經濟顧問庫德洛表示川普總統仍對協議抱持開放態度，對中課徵關稅事宜也仍有彈性，激勵美股周二止跌回升，激勵加權指數昨天早盤開高後，一度衝高朝5日線挑戰，然而美股電子盤疲軟加上陸股開高走低，台股收斂漲幅後於平盤上震盪整理，終場加權指數小跌8點至10,386點。

期貨表現上，台指期昨天開高後，買盤並沒有進一步追價，由於美中關係依然緊張，貿易戰朝向貨幣戰擴張，使得市場觀望情緒並未消退，台指期處於平盤水位附近多空拉鋸，終場台指期小漲18點至10,347點做收，成交口數約11.3萬口。價差方面，扣除預估除息影響點數44.06點，期現貨實質價差由負20點轉為正4點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨天賣超183億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,569口至9,746口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4,072口至3萬3,056口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加1,157口至5,450口。

永豐期貨指出，從技術面觀察，台股呈現跌深後連兩日守住年線，但基於短中期均線仍空頭排列，加上過往經驗急跌又強彈後，往往仍有續跌機會，因此仍建議短線可沿5日線偏空操作並嚴設停損。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏空，月、周選中性布局，整體籌碼面中性偏空。技術面目前上檔M頭壓力仍屬沉重，在台股未能站上季線壓力下，短線的反彈仍可逢高偏空操作。

整體而言，期貨分析師認為，台指期昨天終止連續八日下跌的趨勢，但漲幅相當有限，技術面上仍在找尋支撐的水位；目前國際情勢仍較為不穩定，尤其是貿易戰依舊是打打停停的局面，台指期轉強不易，布局時可考量搭配選擇權避險。