林昌星 ：市場風聲鶴唳 避險ETF當道

2019-08-05 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



▇期貨分析師 林昌興

上周全市場面對FED降息後，市場不買帳開始回檔，起因在於聯準會主席鮑爾說了貨幣政策的中期調整，並非代表一個漫長降息的開始，加上中美談判在川普的三千億加稅大刀一揮下，整個市場的短期回檔壓力是這幾周來最重的一次：

1.陸股風險升高：

從人民幣貶值來觀察，這一波離岸人民幣（CNH）已經從7月初的6.82大幅貶值到8月初的6.98，離去年保7的目標已經兵臨城下；也就是說不論中美貿易戰的談判如何進展，市場資金早已經投下了短期撤離的警戒票，觀察外資在ETF的表現，代表投機短線資金的滬深300正2（00637L）背後就是外資對於中國A50期貨的空頭看法，上周五留下大幅跳空缺口雖然收紅，但三大法人大砍67,780張就代表短期對後勢不看好，加上大陸本土50ETF期權的SellCall看壓力部位是SellPut看支撐部位的兩倍以上，所以不論在台灣的外資或是大陸的機構短線都認為這個回檔只是開始，特別留意別亂搶短！

2.避險產品獲得青睞：

上周買超的第一名就是富邦VIX（00677U），再次強調此VIX聯動的是美股的標普500指數波動非台股，因此，上周看到自營商首度開始買進VIX，而融資終於開始下降因此這一波的VIX漲勢應該才剛開始，投資人還有機會上車。特別留意富邦VIX因為折溢價的關係只適合短期操作不建議長期投資，所以，如果把富邦VIX當作存股標的看的做法，真的必須好好思考調整一下。還有另一個代表避險商品的黃金，前幾周提到趁著拉回布局下，果然上周黃金創高三大法人也順勢買進，黃金ETF不論是原型的元大S&P黃金（00635U）或是兩倍槓桿的元大S&P黃金正2（00708L）在上周五外資都大量買進，所以近期棄股避險的味道是越來越明顯。

3.：新兴市场印度

國人對印度一定非常陌生，但是你不可不注意的是高波動的印度指數，在台灣期貨商可下新加坡印度指數，ETF則有印度反1（00645R）和印度正2（00653L）。短線來說只要美股大跌新興市場免不了回檔，而比起大陸在半山腰印度市場出現了雪崩式的下跌，所以，投資印度市場的朋友可以關注這兩檔槓桿ETF，除非短線出現外資對於印度2X開始回頭買融資下降，否則短線印度市場絕對是空頭狙擊好標的。

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