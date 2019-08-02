期貨商論壇／穩懋期 偏多操作

2019-08-02 00:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 整理



美國聯準會（Fed）如市場先前預期的降息1碼，但主席鮑爾隨後發表聲明指出，此次降息是中期調整，而非連續性降息的開端，美股瞬間由紅翻黑，投資人原期望未來將會持續降息的美夢瞬間破滅，昨（1）日加權指數下跌92點，穩懋（3105）收平盤不跌，顯示多方氣盛。2020年穩懋成長動能包括 5G 手機、基地台及 VCSEL。市場預估5G手機2020年出貨量約2億支左右，會以6GHz為主。市場看好穩懋PA訂單穩定成長；基地台方面，由於2020年基站建設速度加快，穩懋將直接受惠，下半年亦不看淡。

諸多利多消息，法人同步對穩懋按讚，目標價也不斷調升。從籌碼面觀察，7月外資買超穩懋20,342張，投信買超2,737張，自營商也買超1,579張，三大法人同步偏多操作，後續宜留意籌碼是否鬆動。技術面，短中長均線皆上揚。

穩懋1日收盤價為268元，現股對散戶而言，投資門檻較高，股票期貨僅需使用13.5%保證金，門檻降低許多。穩懋期貨代號NAF，股票期貨一口代表現股2,000股，槓桿交易資金門檻低，適合資金有限的投資人。期貨可藉由放大槓桿增加獲利，但虧損也同等放大，建議緊盯風險，落實資金控管。（統一期貨提供）