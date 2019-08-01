親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

王炳忠「讚揚」林昶佐：投機政客的典範

台光電8月29日除息交易 將發出逾12億股息

2019-08-01 18:22經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

CCL廠台光電（2383）今（1）日公告，董事會決議除息交易日為8月29日，每股配3.8元現金股利，合計將發出普通股現金股利約12.15億元。

台光電公告也提到，預計發放日期108年9月27日，最後過戶日為9月1日。

台光電股利除息
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

廠房火警 家登：產線、存貨無影響

2019-08-01 14:35

公司治理 證交所：評鑑數據顯成效

2019-08-01 14:35

期貨商論壇／新日興期 可布局

2019-08-01 02:34

台指期 波動恐擴大

2019-08-01 02:33

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

2019-08-01 02:33

最牛一輪／台郡動能強 統一91夯

2019-07-31 23:44

全民權證／玉晶光 二檔放閃

2019-07-31 23:44

全民權證／旺宏俏 選逾100天

2019-07-31 23:44

全民權證／聯茂 挑價內外5％

2019-07-31 23:44

聚陽接單旺 押長天期

2019-07-31 23:44

東元、大同 認購帶勁

2019-07-31 23:44

統一、味全 聚焦價外15％

2019-07-31 23:44

下測10,700點 台指期轉偏空

2019-07-31 14:40

期貨充電站／美歐「鴿」聲淡 美債短線防回檔

2019-07-31 14:40
看更多

熱門文章

台股內外資忙避險 三訊號浮現

2019-07-31 23:41

MSCI新成分股 點名三檔

2019-08-01 01:09

新高 台達電Q2大賺近百億

2019-07-31 23:22

全民權證／旺宏俏 選逾100天

2019-07-31 23:44

聯準會降息美股大跌 台股恐連動

2019-08-01 08:39

聯發科單季獲利 大增九成

2019-08-01 01:57

華新科、信昌電 Q2獲利縮水

2019-07-31 23:33

聯茂、台燿、緯穎 外資力挺

2019-08-01 01:09

7月強勢股出列 三大法人最愛這個族群

2019-08-01 12:01

16家業績發表 本月上秀

2019-08-01 00:04

家登樹谷廠火警不影響產線 股價不跌反漲

2019-08-01 09:59

外資落跑賣超159億元 創今年來第二大

2019-08-01 15:49

農林董座換人 吳清源：光是賣茶葉就可養活公司

2019-08-01 14:46

陸客來台自由行遭封殺 觀光、航空股慘跌

2019-08-01 15:42

聯發科法說會 外資上演多空大對決

2019-07-31 22:05

燿華 Q2每股純益增逾二倍

2019-08-01 00:04

晟德攻陸羊奶 業績旺

2019-08-01 00:08

上半年EPS／台光電3.59元

2019-08-01 01:09

美股道瓊重挫333點、陸限縮自由行 台股跌92點收10,731

2019-08-01 14:02

美股重挫拖累台股收跌92.06點 三大法人賣超154.89億

2019-08-01 15:13

大摩初評緯穎 目標價喊上550元

2019-08-01 16:28

外資看後市 聯發科多空拉鋸

2019-08-01 01:57

這家投信績優生 七年身價漲43％

2019-08-01 15:43

美股大跌陸客不來 台股開盤跌近百點

2019-08-01 11:02

外資賣超159.66億 買盤最愛這10檔

2019-08-01 17:09

大立光轉強 帶旺高價股

2019-08-01 01:09

台指期 波動恐擴大

2019-08-01 02:33

台虹、致茂 瞄準新應用

2019-08-01 00:04

光寶科Q2每股賺1.03元

2019-08-01 00:04

Fed立場不如預期寬鬆 台股早盤跌近百點

2019-08-01 09:34

瑞昱第2季獲利創新高 每股純益3.63元

2019-08-01 15:20

瀚宇博、嘉聯益 股價雙雙重挫

2019-08-01 00:04

台達電資源整合 繳出佳績

2019-07-31 23:22

東元、大同 認購帶勁

2019-07-31 23:44

聯發科營運可望重返成長 股價強漲逾4％

2019-08-01 10:09

車用MLCC市況佳 業者看被動元件最壞市況已過

2019-08-01 11:24

車用MLCC熱 被動元件Q3露曙光

2019-08-01 14:34

陸禁來台自由行 華園領頭觀光股重挫

2019-08-01 09:53

農林股臨會和平結束 下午董事會進行改選

2019-08-01 10:48

森鉅 上半年EPS 3.93元

2019-08-01 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top