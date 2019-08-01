法人：多頭若未守住台指季線關卡 多方反彈結構將反轉

2019-08-01 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



8月台指期合月換倉後反彈皆未越過7月合約高點，目前5日均線向下，跌落月線形成上檔死叉走勢壓抑，今天又遭美股降息利空重挫開低至季線下方。

兆豐期貨分析師郭偉政表示，換算至8月21日結算仍有約60點待除息蒸發點數，以今天台指期早盤約有20點左右的逆價差，若台指期近期無法撐住季線關卡，台指期多方反彈結構就將轉為修正拉回走勢

外資昨（31）日貨賣超49.97億元，台指期（含小台）淨多單留倉部位增至3.57萬口，選擇權淨多單部位減至3.2萬口。郭偉政說，美股雖如預期降息1碼、但今年降息幅度恐未如市場先前預期2至3碼的空間，加上中美貿易協商恐怕無法短期達成協議，台股是否出現修正走勢仍須警盯外資法人操作動向。

郭偉政表示，今天下午於盤後交易時段的台指期（選）操作，除留意下午法人期現貨籌碼數據變化外，歐元區部份有德國及歐元區7月Markit製造業PMI、英國8月利率決策會議；美國部份有7月Markit製造業PMI公佈、7月ISM製造業PMI及上周申請失業金人數等公布需留意。

郭偉政表示，基本面來看，美中貿易協商雖於本周重啟，但是雙方似乎未急於達成協議，恐怕又是歹戲拖棚的戲碼，而成就本波美股創高漲勢的降息利多，也在FED主席鮑爾今年恐怕就只降1碼的夢敲醒，後續只能緊盯主要國家的經濟數據與重要企業財報之榮枯來判斷趨勢發展。

周三（31日）美股三大指數皆下跌，道瓊工業指數下跌333.75點、S&P500指數下跌32.80點，與台股連動較為密切的那斯達克指數下跌98.19點、費城半導體指數則重挫51.38點。

美股大跌主要來自於FOMC會議後主席鮑爾鷹派回應降息後勢發展所致，由於鮑爾表示：基本上，降息屬於貨幣政策的中期調整政策的性質，而非一系列降息循環的開始，暗示今年有可能只降息一碼。因此，市場以利空解讀，導致周三美國收盤重挫；盤後8月台指期最後收盤價以大跌119點收在10,617點，成交量較前一日擴增至39,309口。