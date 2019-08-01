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期貨商論壇／新日興期 可布局

2019-08-01 02:34經濟日報 記者林婉琪整理

新日興為全球第一大NB Hinge廠商，第2季合併營收為27.8億元，季增29.8%，毛利率較高的筆電占比提升，預估EPS約1.88元。建議看好新日興後市表現的投資人，可以個股期介入布局。

展望第3季，在消費性電子進入傳統旺季下，美系客戶16吋筆電可望於9月秋季新品發表會問世前進行鋪貨，非美系客戶亦紛紛推出新品，加上新一代藍牙耳機充電盒軸承小量出貨，稼動率預計可望攀升至70%至80%。

法人預估新日興第3季EPS為2.3元，亦預期近二年營運成長動能為MIM、電子周邊配件及藍牙耳機充電盒軸承，2020年亦具軸承開發在其他產品的成長動能，在MIM及美系藍牙耳機出貨量帶動成長下，藍牙耳機充電盒軸承可望貢獻2019年、2020年EPS分別為8.18元、10.14元。

期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等；因此，有助投資人減少踩到地雷股的機會。

股票期貨與現貨相比，具有三大優勢：1、資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍，遠優於融資的2.5倍；2、交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；3、具有交易靈活優勢，除可多空雙向外，交易時間長達逾五小時，並可參與除權息不需回補等好處。

（國票期貨提供）

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