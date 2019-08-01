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金融海嘯以來首見！美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

2019-08-01 02:33經濟日報 記者林婉琪整理

台股周三開小黑後出現盤跌走勢，盤中觸及低點後低接買盤進場，一路拉升至平盤左右，技術面收一下影線的K線，短線止跌訊號浮現。建議看好後市的投資人，可以選擇權「賣權多頭價差策略」布局。

市場觀察美中貿易談判，普遍預期不會達成協議；美國聯邦準備理事會議本周將開會，市場多預期會調降利率1碼，未來是否會將再調降1至2碼，則是長期關注的焦點。

籌碼面觀察，外資在台指期為多單增加，空單減少，淨多單增加928口至淨多單37,407口，外資現貨市場賣超42.47億元，顯示外資減碼手中股票，改用台指期偏多操作，有偏短多的趨勢；自營商選擇權則為賣出買權與買進賣權策略，對台股看法則較為偏空，後續應為盤跌的走勢。

而根據期交所公布大額交易人部位變化，前五大交易人與法人都轉為淨空單，前十大交易人則為淨多單增加，前五大交易人與前十大交易人對台指期看法多空分歧。

W1選擇權未平倉量最大履約價，買權為10,900、賣權為10,700，上下區間200點，其中賣權/買權未平倉量比為113.27%，小幅減少0.6%，偏多看法小幅下降。由於台指期在季線之上且收一下影線的K線，有機會出現反彈走勢，在因此建議選擇權操作上，可採「賣權多頭價差策略」。

（康和期貨提供）

台指期選擇權
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