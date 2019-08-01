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金融海嘯以來首見！美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

台指期 波動恐擴大

2019-08-01 02:33經濟日報 記者林婉琪／台北報導

美國總統川普再度批評中國未能落實農產品購買，可能使目前的貿易談判進展有限，加上市場觀望聯準會決議，造成台指期昨（31）日盤下劇烈震盪，終場下跌15點、收10,737點。期貨商預期隨美國聯準會即將公布利率決議，台指期波動恐將擴大。

昨日台指期上演V轉行情，終場隨同現貨市場僅小跌收市；三大類股期指則均下跌，其中電子期逆價差擴至2.42點，金融期逆價差擴至20.31點，非金電期逆價差則擴大至106點。

觀察籌碼面，現貨部分，三大法人賣超64.83億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,217口至10,027口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增928口至37,407口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,234口至5,539口。

昨日盤中的熱門股票期貨包括：華新科、國巨、嘉聯益、台積電、鴻海、上銀、環球晶、TPK-KY、環球晶及華邦電。

永豐期貨表示，台指期昨日上演V轉行情。隨現貨市場中的台積電、鴻海、大立光等電子權值股持續出現多單敲進，帶動指數一度由黑翻紅，也激勵台指期同步走強，終場台指期僅小跌作收。

整體而言，昨日亞股普遍跌幅落在0.5%至1%之間，台股僅跌0.07%，相對國際股市強勁許多，頗有周選結算硬拉上來的意味。由於周四凌晨美國聯準會將公布利率決議，後續國際股市動盪恐將加劇，投資人仍須謹慎以對。

期貨商則表示，台指期昨日拉出長下影線，守住10,700點關卡和月均線，顯示低接買盤尚存；聯準會即將公布利率決議，台指期波動恐將擴大，投資人可考量以選擇權買方規避下檔風險。

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