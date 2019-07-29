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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

瀚宇博公布重大訊息 30日暫停交易

2019-07-29 18:16經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

臺灣證券交易所表示，瀚宇博（5469）因有重大訊息待公布，該公司上市普通股將自明（30）天起暫停交易，以瀚宇博為連結標的的認購（售）權證也將同步暫停交易。待瀚宇博將前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

今天PCB族群走強，瀚宇博終場大漲5.5%，收40.1元。

瀚宇博認購
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