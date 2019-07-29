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誠美材債協通過 股價走高收復票面價

2019-07-29 09:18經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

誠美材（4960）日前宣布通過債務協商，歷經半年，營運逐漸回到正軌，激勵市場信心，今（29）日股價開高，最高一度漲至10.1元，重返票面價，並收復年線，隨後漲勢收斂，在9.9元附近遊走。籌碼面部分，外資轉買為賣，自營商則連續四個交易日挹注，形成土洋對作。

誠美材今年因經營權之爭，信用額度遭銀行凍結，今年3月申請債協。誠美材日前指出，目前跟銀行團協商通過，只需支付利息，資金壓力減少，可靠日常交易帶來的現金流購料，購料及生產已回復正常，目標今年底解除債協。

誠美材董事長何昭陽。 圖／聯合報系資料照片
誠美材董事長何昭陽。 圖／聯合報系資料照片
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