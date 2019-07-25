期貨商論壇／選擇權 切勿追價

2019-07-25 23:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 整理



美國費半指數走勢強勁，與那斯達克指數續創歷史新高，不過亞股昨（25）日早盤受到北韓疑似發射導彈衝擊，台指期一度快速下殺，但隨後重量級權值股鴻海（2317）展開填息行情，帶動指數反彈上攻，大立光上漲2.5%，同時金融股在富邦金領漲下擺脫前兩日頹勢，推升指數尾盤由黑翻紅收小漲。

進一步觀察期權市場，台指期相對現貨走勢強勢，外資在現貨買超21億元，投信賣超1.9億元，自營商賣超14億元；外資及陸資賣超1,030口，淨多單43,124口，投信賣超198口，淨空單23,515口，自營商賣超2,496口，淨空單2,784口，合計三大法人在台指期買超1,268口，淨多單16,825口。目前選擇權合約最大獲利中心點10,800點，未平倉最大序列上檔在10,900點，下檔在10,400點，隱含波動率呈現上揚，買權賣權上升至10.1%及10.6%，OI P/C Ratio上升來到117.6%，顯示短線市場在美國聯準會可能有不如預期鴿派的情況下，市場短線轉向謹慎。

整體而言，台股反彈至10,900點附近，在聯準會降息及台積電法說會釋出正面消息預期下，短線反彈力道仍將維持強勢，長線穩健型投資人對於近期行情謹慎操作注意避險，選擇權操作上積極投資人短線可伺機布局買權、或買進多頭價差部位，切入時宜耐心等待勿冒險追價，宜分批分次逐步逢低進行多方布局不追價為佳。（富邦期貨提供）