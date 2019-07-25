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期貨商論壇／鴻海期 走勢向上

2019-07-25 23:31經濟日報 記者林婉琪整整理

昨（25）日受到北韓發射飛彈影響，台股早盤回測10日均線，所幸除息的鴻海（2317）帶頭走強，帶領鴻家軍扮演穩盤要角。類股期貨方面，電子期仍處於多頭格局，日K連五紅，創波段新高。金融期也在季線上方轉強，推升指數向上攻堅。觀察成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有16檔、下跌有三檔、持平一檔；此熱門20檔個股期昨日走勢以南亞科、華邦電最為強勁，提振多頭信心。

若再進一步觀看連續兩日的表現連續兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性，有五檔；另外，有一檔個股期貨連續兩日收跌及黑K，且具有高不過前日高、低破前日低的空方慣性。

根據數據顯示，熱門個股走勢偏多，個股期貨中昨日成交口數較大者為市場熱門標的商品，包括：鴻海期貨、玉晶光期貨、旺宏期貨。

其中，鴻海期貨除息後填息進度穩健，多方動能有望延續；玉晶光期貨走勢陷入盤整，近期低點約在400元整數附近，若再跌破須注意是否有多殺多的停損走勢。

旺宏期貨各均線多頭排列，走勢偏多發展，建議可等待拉回至5日線附近，若能守穩於線上可伺機進場布局。焦點股偏多的走勢，可看出台股仍具有向上挑戰的動能，唯須價量齊揚方有機會重新攻克萬一關卡。（兆豐期貨提供）

期貨個股鴻海
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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