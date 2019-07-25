台指期 中性偏多布局

2019-07-25 23:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



台股昨（25）日有多檔重要權值進行除息，共影響點數約44點，台指期表現依舊有撐。期貨商認為，美中下周將於上海展開貿易談判，配合全球央行政策皆傾向寬鬆，台指期後市並不看淡。

台指期昨日上漲18點收10,822點，價差方面，台指期逆價差縮至-119.41點，電子期逆價差縮至-4.27點，金融期逆價差縮至-19.5點。現貨部分，三大法人買超5億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,268口至16,825口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,030口至43,124口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,567口至6,384口。

週選擇權未平倉量（OI）最大量區由10,800～10,950下移至10,750～10,900；全月份未平倉量put/call ratio值由1.16升至1.18、VIX指數上升0.03至12.2，選擇權籌碼面顯示偏多架構略為降溫。

群益期貨表示，外資在期現貨中性態勢，自營商期權中性不變，月、周選略為中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局，而與台股關聯性較高的費城半導體指數表現強勁，在台指期操作上仍可以中性偏多布局。

兆豐期貨則指出，若以加權指數切入觀察，近五個交易日三紅二黑，但回測於前波高點仍有守，短期均線向上發散，上揚的月線與季線為短線支撐區。進一步觀察期現貨價差狀況，期貨與現貨的價差包含了除息點數，若預扣掉8月除息點數則為逆價差約45點，價差顯示短線心態保守，追高仍須謹，若盤中超跌可順勢逢低承接。

由於國際局勢在下周有美中貿易談判，以及美國聯準會舉行利率決策會議，消息面都屬於中性偏多，有利於台股展開填息走勢，短線上，期貨發行商建議，短期均線呈現多頭排列，或黃金叉者，以及站在近期大量區之上者，宜偏多操