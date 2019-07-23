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台指期多軍續攻 法人偏多看待

2019-07-23 11:03經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台指期近月期貨站上10,800關卡，近期電子期明顯強過金融期表現，而今（23）日金融期有回穩的表現出現。法人指出，全球央行政策皆傾向寬鬆，近日外資亦維持偏多布局，對整體後市偏多看待，加上短線電子權值續強下，投資人可順勢參與台指期的行情，不過需要留意高檔需消化的賣壓，操作上可拉回承接。

兆豐國際期貨分析師盧昱衡指出，從期貨續月可以觀察到，8月台指期已填補除權息所造成的缺口，來到10,800整數關卡，也顯示短多已有達到目標，因此有高檔的賣壓有待消化，因此在操作策略上建議交易人，若後續有守住，可在10,800附近拉回布局，整體仍偏多看待。

由於蘋果傳聞10月將推出16吋螢幕的MacBook Pro，是蘋果歷來尺寸最大的筆電產品，帶動蘋果周一收漲2.3%，供應鏈的大立光（3008）、日月光漲幅逾1%，台積電、鴻海亦溫和上漲，電子3權值股期高檔整理，進一步升台指期再創波段新高，且22日弱勢的包含玉晶光等，今日也開啟一波補漲撐盤行情，亦有利台指期多軍續攻。

另一方面，在商品期貨部分，近期較有題材性在於黃金以及輕原油期貨，黃金期受到降息利多帶動來到高檔，建議交易人在操作上不要追高；而輕原油部分則可逢低承接，由於中東紛擾加上英國新首相出爐，預期在前波低點55之上，可採低接介入。

台指期期貨蘋果
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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