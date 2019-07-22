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美國恐中來真的！重啟當年讓蘇聯解體的「冷戰工具箱」

美國降息明朗前 分析師：美股期貨宜先觀望

2019-07-22 12:16經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

CME小道瓊期貨指數自今年6月3日啟動強彈走高，指數7月4日刷新新高並突破27,000點整數大關後持續震盪走揚，7月15日創歷史新高27,397點後出現拉回，截至7月19日指數連四天收跌，5日線灣頭向下。永豐期貨分析師劉佳倫表示，基於技術面稍微轉弱且目前降息時間已逐步逼近，降2碼機會逐漸減低，市場再度回頭聚焦中美問題，建議Fed利率會議前採取觀望為宜。

劉佳倫說，原有偏多部位的投資人可適度採取期貨進行部位減碼等避險動作，但在尚未有效跌破10日線前仍不建議貿然猜頭做空。操作上，投資人除了可採取國內期交所推出的道瓊、標普期貨，規格相對較美國CME推出的小，運用上可更加靈活。較習慣使用現貨的投資人，也可考慮交易稅較股票低廉的相關道瓊正向或反向ETF進行部位配置的運用。

上周中美的貿易對立情緒再度升溫，川普指責中國G20後並沒有兌現承諾購買農產品，揚言若他有意願，可以再度針對另外價值3250億美元的中國商品加徵關稅，甚至美國國會祭出法案阻止放寬華為禁令；以上這些狀況讓美國股市上周一（15日）開始從波段高點拉回，直到上周四（18日）美國紐約聯儲總裁談話表示在經濟出現不妙的跡象時，就應該提前採取行動刺激經濟，市場解讀美國聯準會（Fed）降息態度堅定。

CME利率期貨顯示7月降息兩碼的機率一度飆升至70%，也激勵美國股市出現強彈，然而上周五（19日）紐約聯儲發言人以及聖路易聯儲總裁也都澄清該言論只是關於過去的學術性研究，而非指未來Fed的政策行動，該言論又再度使市場預期降息兩碼的機率回降至今日上午的22.5%，美股指數呈現衝高後翻黑。

劉佳倫表示，近期市場已經充分反映預期降1~2碼的可能性，因此，當中美的貿易對立情緒再度被市場關注，美股上漲的力道就開始有所緩和；這時若有更多證據讓市場相信有機會降2碼，美股才比較有機會再度向上創高。接著市場聚焦本周的科技龍頭股財報，如臉書、亞馬遜、Google、英特爾等，若數據與預期差距過大恐怕也將對股市有較大的波動影響。

期貨降息
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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