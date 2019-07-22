黃金白銀原油ETF 抗通膨的最佳利器

2019-07-22 07:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



▇期貨分析師 林昌興

雖然面對月底降息的市場紛擾，全球市場上周仍然在半導體下半年預期成長的推波助瀾下屢創新高，投資氣氛仍然十分濃厚，並且對於商品期貨ETF，熱度也逐漸加溫：

1.美股留意高檔風險：

明年的美國總統大選，川普將股市的漲幅當作自己的政績下，短期內美國股市易漲難跌，加上全球股市預期FED7月底將會降息一碼到兩碼的空間，都再再推升美股創新高。

受到法人青睞標的有二：一是代表費城半導體指數的國泰費城半導體ETF（00830），在上周半導體指數表現狀況佳的情況下持續加碼；再來就是那斯達克正2（00670L）也創下短線新高挑戰4月中的高點，不過，這兩個指數型ETF以技術分析來說，都來到短線高檔區，因此，不建議投資人盲目追價，反而需要留意的是，因為溢價過高的富邦VIX（00677U）又出現交易的限制，短線對於美股請保持中性角度不宜擅自出手。

2.原油拉回找買點：

上周原油短線來到60美元關卡可惜未能站穩，因此，短線原油大幅回檔下，又出現相對可以留意切入的進場點，只要短期原油位於50~60美元來回震盪的型態不變，就可以留意在平均線以下，買進的投資機會；也請往下買進要用沒有槓桿的元大S&P石油（00642U），等到趨勢確定才能夠加碼元大S&P原油正2（00672L），才是正確使用槓桿ETF取代期貨的好方法。

3.白銀異軍突起：

如果以抗通膨的角度來說，對於原油和貴金屬可是有別於股票市場的另一類投資商品，除了黃金外，短線看到紐約白銀也是漲勢驚人，觀察COMEX白銀從低檔已經出現16.5%的漲幅，快要進入道氏理論的多頭趨勢中。

國內市場剛好也推出元大道瓊白銀（00738U），短線三大法人上周買超1,500多張，屬於近期最大量；而且白銀尚未突破2018年中的高點，如果想要投資貴金屬的投資人，除了黃金ETF外，也可考慮較為冷門卻有趨勢非常驚人的白銀ETF，當作抗通膨的另一個武器。

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