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分析師：觀察台積電收盤狀況 布局盤後台指期權

2019-07-18 11:26經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台積電（2330）今（18）日以平盤開出後快速拉升，8月台積電股票期貨明顯正價差，透露有正面信心買盤進駐。中華操盤手協會理事蔡鎮村說，台積電詳細營運展望仍須視法人說明會後的籌碼變化，交易人可以參考台積電期貨收盤，布局台指期貨或選擇權部位。

蔡鎮村說，台積電季報法人說明會前夕，外資連買超四日台積電後，轉賣超8,125張，更令投資人看不出門道。昨日結算之後，8月台指期貨的盤後交易量，較大區域落在10,665~10,671點，與前日一般交易時段雷同。

昨日為台指月到期結算後，外資7月台指多單部位，到期結算減持大約3,000口，新合約買超254口。蔡鎮村表示，並無太悲觀布局。今日台股早盤以電子類股較強，光電及半導體類股的資金流入較多。

8月台指期貨以10,625點跳空開出，跌破近兩天低點10,648點，多頭隨即補回缺口，不然賣壓會加重。

金融市場圍繞著貿易戰及利率決議的議題，證券市場跟隨消息而起伏盤整。聯準會最新公布的褐皮書，顯示跟貿易有關的壓力；美國6月新屋開工數遜於預期，加上英國可能在無協議的情況下脫歐，令投資者感到對未來景氣的不安。昨日美國和英國公債價格上漲、殖利率走低。

台積電期貨台指期
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