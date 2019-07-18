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分析師：台指期守穩季線 有利多方架構延續

2019-07-18 11:02經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

今（18）日為8月台指新倉合約開始進入主流交易合約，因至8月合約結算日尚有約150點除息點數待蒸發，加上昨日美股回檔使得今日台指期早盤開低在季線位置附近。兆豐期貨分析師郭偉政表示，台指期技術面來看，後續若能持穩於季線之上，將使這波至5月底反彈的多方架構得以延續。

今天下午於盤後交易時段的台指期（選）操作上，除留意下午法人期現貨籌碼數據變化外，美國有7月費城製造業指數公布、上周申請失業金人數等相關統計及盤前聯合健康財報與盤後微軟財報等公布需留意。

美股昨日下跌主要是受到美國擬立法禁售華為，使得市場擔憂恐衝擊正在進行的中美貿易協商進度所致；至於盤後7月台指期最後收盤價以下跌16點收在106,49點，成交量較前一日縮減至18,281口。

就基本面來看，近期美國總統川普放話，若中美協商未能有最新進展，將不排除立即對剩餘3,250億美元關稅開徵，加上近期美國官方又傳出立法案禁售華為，恐使得中美貿易紛爭問題又將浮出台面。

從籌碼面來看，外資昨日現貨賣超29.6億元；台指期（含小台）淨多單留倉部位減至3.23萬口，選擇權淨多單部位減至3.2萬口，由於法人期現貨明顯出現逢高調節，顯示在中美貿易重啟協商的停滯，讓外資擔憂雙方貿易緊張氛圍又將重臨，因此，陸續調節台股多方部位。

昨日美股三大指數皆下跌，道瓊工業指數下跌115.78點、S&P 500指數下跌19.62點，與台股連動較為密切的那斯達克指數下跌37.59點、費城半導體指數則上漲4.23點。

台指期美股
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