台指期結算偏多 分析師：結算後觀察月線能否守穩

2019-07-17 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台指期貨今（17）日是7月合約結算日，大盤加權指數自6月19以來，連續20日在10,915~10,645高低不到300點的區間狹幅整理。鎰海操盤學院執行長陳昆仁表示，台指期今日在相對高檔結算後，如拉回守穩月線，選擇權策略可採買進10,600 PUT（賣權）、賣出10,800 PUT的賣權多頭價差策略為宜；惟因大盤5月3日的11,097高點仍是壓力區，若反彈無量時，可採11,100點之上的空頭價差策略因應。

陳昆仁表示，從數據面來看，外資留倉淨多單僅35,861口，創下今年月結算前的最低淨部位水準，選擇權OI P/C ratio則創下近期新高達1.35，配合指數守穩月線，台指期在相對高檔區進行結算，行情可中性偏多以對。

陳昆仁表示，由於台指每月結算，月均線20MA即是個不錯的參考指標，指數既然守穩月均線10,790之上，配合中性偏多的數據，只要有拉回守穩可偏多操作。

由於今日將結算的選擇權OI最大履約價，Call（買權）在10,900點，Put在10,800點，多空對峙在僅100點的區間內，也就是市場認為會壓縮在10,800~10,900的區間結算，另而言之，如果任一方突破，將很容易形成波段的行情。

8月台指期因除息點數影響約167點，若還原除息點數，目前台指8月實際已是平價差的水準，後市仍維持中性偏多看待，明日台積電即將舉行法說會，近期因三星搶單假新聞釐清後，強勢上攻的台積電（2330）成為近期穩盤重心，在法說會後的走勢也將持續牽動台股。