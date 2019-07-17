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丹娜絲雲系分離 第六號颱風百合恐生成

台指期結算偏多 分析師：結算後觀察月線能否守穩

2019-07-17 10:08經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台指期貨今（17）日是7月合約結算日，大盤加權指數自6月19以來，連續20日在10,915~10,645高低不到300點的區間狹幅整理。鎰海操盤學院執行長陳昆仁表示，台指期今日在相對高檔結算後，如拉回守穩月線，選擇權策略可採買進10,600 PUT（賣權）、賣出10,800 PUT的賣權多頭價差策略為宜；惟因大盤5月3日的11,097高點仍是壓力區，若反彈無量時，可採11,100點之上的空頭價差策略因應。

陳昆仁表示，從數據面來看，外資留倉淨多單僅35,861口，創下今年月結算前的最低淨部位水準，選擇權OI P/C ratio則創下近期新高達1.35，配合指數守穩月線，台指期在相對高檔區進行結算，行情可中性偏多以對。

陳昆仁表示，由於台指每月結算，月均線20MA即是個不錯的參考指標，指數既然守穩月均線10,790之上，配合中性偏多的數據，只要有拉回守穩可偏多操作。

由於今日將結算的選擇權OI最大履約價，Call（買權）在10,900點，Put在10,800點，多空對峙在僅100點的區間內，也就是市場認為會壓縮在10,800~10,900的區間結算，另而言之，如果任一方突破，將很容易形成波段的行情。

8月台指期因除息點數影響約167點，若還原除息點數，目前台指8月實際已是平價差的水準，後市仍維持中性偏多看待，明日台積電即將舉行法說會，近期因三星搶單假新聞釐清後，強勢上攻的台積電（2330）成為近期穩盤重心，在法說會後的走勢也將持續牽動台股。

美股財報周科技股7月下旬將接續登場，由於美中貿易戰影響，財報偏弱預期已是市場共識，而民調落後的美國總統川普，只能在股市上作多的奮力一博，Fed主席鮑爾亦在7月10~11日在國會作證和7月16日公開談話釋放訊息，經濟前景的不確定性增加降息的可能性，利率期貨也預期7月31日FOMC會議100%將會降息。陳昆仁表示，所以如果有利空拉回，反而是可以布局多單的時點。

鎰海操盤學院執行長陳昆仁 圖／陳昆仁提供
鎰海操盤學院執行長陳昆仁 圖／陳昆仁提供
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