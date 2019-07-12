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元太帶量價揚 第3季迎旺季

2019-07-12 10:23經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

元太（8069）近期持續獲得三大法人支撐，截至昨日，外資連三買，持股比例提升至26.1%；自營商連兩買；三大法人持股比例27.43%，為近一年高點，替其股價增添支撐；元太今（12）日延續上漲氣勢，股價向上跳空，盤中最高一度漲至35.65元，連三個交易日開紅。

元太日前公告6月營收14.17億元，年減16.73%，為今年單月營收高點；累計上半年營收65.09億元，與去年同期相當。

元太電子標籤、電子書閱讀器及電子筆記本等主力產品，上半年表現不俗，展望下半年，第3季將迎傳統旺季，出貨升溫可期。

元太營收三大法人
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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