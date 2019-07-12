期貨商論壇／輕原油期 資金流入
美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會對於經濟情況的保守看法，但若風險與不確定持續對經濟展望產生壓力，將考慮降息的言論，加上中東緊張情勢持續，美國能源情報署（EIA）公布的原油庫存持續下滑，數個利多因素聚集下，推動10日輕原油期貨價格站上60美元整數關卡，8月輕原油期貨收盤上漲3.3%、以60.27美元作收。
國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，英國扣留直布羅陀海峽附近伊朗油輪後，地處原油運輸要地的波灣情勢未見和緩的跡象，美伊雙方互相指責為原油是否能順利運出增添不確定因素。另一方面，EIA截至7月5日為止資料顯示，雖然美國煉油設備產能利用率上升至94.7%的歷史新高，原油產量亦較前周增加10萬桶，但原油庫存卻再度減少950萬桶，汽油同步呈現減少146萬桶。
籌碼面部分，7月2日當周美國商品期貨交易委員會（CFTC）大額交易人報告中，輕原油期貨的管理基金與投機交易多頭部位連三周同步回升，可見在市場的降息預期下，資金流入的趨勢尚未改變。短線上除了中東情勢發展外，11日石油輸出國組織（OPEC）將公布的6月報告，會員國減產執行情況，將是影響輕原油價格短線走勢的重點所在。（國泰期貨提供）
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