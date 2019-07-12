親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

脫黨伏筆？郭台銘向韓國瑜最後喊話「就算大哥拜託你」

期貨商論壇／大立光期 逢回做多

2019-07-12 01:27經濟日報 記者林婉琪整理

美國聯準會主席鮑爾在聽證會上發表鴿派言論，令市場預期7月有望降息的信心再度燃起，激勵美國股市三大指數盤中均創歷史新高。台股昨（11）日也在樂觀氛圍下拉出長紅K棒，收復3日的空方缺口。

大立光（3008）第2季稅後純益為65.5億元，季增29.6%，創同期新高，每股純益（EPS）為48.84元，累計今年上半年稅後純益116億元，年增率22%，EPS為86.51元，大立光也指出，第3季新機種較多，7月營收有望比6月佳。

從技術面觀察，大立光股價6月6日自波段低點強彈後一路震盪走高，目前股價已突破半年線反壓，且短天期與月均線都呈現多頭排列，不過基於股價與月線乖離相對較高，建議逢回後偏多操作。

由於大立光股價較高，操作上建議以小型大立光期貨進行操作，合約規格每口100股，以目前股價4,305元計算，每口合約價值約43萬元左右，保證金約7萬元左右，不僅操作資金相對親民，日均成交量也有2,000多口相對活絡。

由於目前的國際行情主要是來自樂觀預期7月降息，這種強多行情易受消息面影響，建議投資人偏多看待行情之時仍需保持警覺，操作上除了可以用期貨快速調整部位，較保守的投資人也可透過相關美股正向、反向ETF來調節自身的部位。（永豐期貨提供）

大立光期貨
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

欣興、台表科 認購靚

2019-07-11 23:15

期貨商論壇／輕原油期 資金流入

2019-07-12 01:27

台指期 中性偏多看待

2019-07-12 01:26

最牛一輪／群聯強勢 中信8A樂

2019-07-11 23:15

全民權證／百和帶勁 選逾90天

2019-07-11 23:15

全民權證／神盾回神 鎖定價平

2019-07-11 23:15

全民權證／聯發科 挑價內外20％

2019-07-11 23:15

日月光、致新 押長天期

2019-07-11 23:15

玉山金、開發金 四檔俏

2019-07-11 23:15

中東風雲 布蘭特原油期走揚

2019-07-11 13:55

國泰證投資氣象：大陸、新興歐亞看旺

2019-07-11 13:55

法人偏多 台指期強彈81點

2019-07-11 13:47

期貨商論壇／群聯期 偏多操作

2019-07-11 03:42

期貨商論壇／黃金期 盯20日線

2019-07-11 03:42

台指期 短線高檔震盪

2019-07-11 03:42

最牛一輪／緯軟剽悍 永豐8C亮眼

2019-07-10 23:25

全民權證／儒鴻 瞄準長天期

2019-07-10 23:25

全民權證／微星 布局價外10％

2019-07-10 23:25

全民權證／旺宏利多 二檔俏

2019-07-10 23:25

杰力展望佳 短打價平

2019-07-10 23:25

矽創、信邦 優選微價外

2019-07-10 23:25

京元電、新唐 認購火

2019-07-10 23:25
看更多

熱門文章

亞泥、緯創本益比低 聚焦

2019-07-11 02:45

買盤先下車？這兩檔股息ETF爆大量

2019-07-11 18:11

再跌空間有限！友達低價 滙豐升評

2019-07-11 13:13

每股對價40元 綠悅-KY擬私有化下市

2019-07-11 09:54

大立光今法說會 第2季每股純益48.84元

2019-07-11 14:20

雙王領軍、題材股飛舞 台股漲44.94點收10,843

2019-07-11 13:49

立積下半年營運爆發 股價亮燈漲停

2019-07-11 12:14

餐飲、紡織族群 資金進駐

2019-07-11 02:41

台積電第2季營收優於預期 股價開盤漲逾1％

2019-07-11 09:38

南亞科六日完成填息 華邦電快步填息中

2019-07-11 10:47

四強聯手 鴻海打造台灣首座4K+8K攝影棚

2019-07-11 14:38

半導體旺來…台積電回神 立積鳴炮

2019-07-11 13:39

那斯達克創新高 台股蓄勢戰近期高點

2019-07-11 08:01

除權息秀…英業達卻步 緯穎走台步

2019-07-11 13:47

大立光獵地擴產 法說會前股價報喜漲逾3％

2019-07-11 10:22

自營商買超 華邦電、欣興紅給你看

2019-07-11 13:55

三王齊漲台股收漲44.94點 三大法人買超52.43億

2019-07-11 15:04

南亞科上半年EPS 2.09元 「Q3銷售看升，但價看跌」

2019-07-11 14:38

聯發科成長型產品看多 日系外資重申買進評等

2019-07-11 10:29

英業達貼息 緯穎穩步填息

2019-07-11 11:47

玉晶光公布 5月自結每股純益1元

2019-07-11 16:18

欣興擴載板 追加今年資本支出破92億元

2019-07-11 16:22

今國光盤中股價一度漲逾5％ 寫波段新高

2019-07-11 10:17

聯發科Q3營收看增、外資喊買 四天完成填息

2019-07-11 12:58

製鞋三雄6月營收佳 盤中僅鈺齊股價獨秀

2019-07-11 13:38

法人看大立光法說會 因這兩個原因優於預期

2019-07-11 18:49

聯發科日系外資給掌聲 目標價調升至370元

2019-07-11 13:43

台塑4寶 Q3展望穩舵

2019-07-11 13:55

Fed偏鴿派聲明激勵 台股開盤漲19點突破10,800關卡

2019-07-11 09:22

經濟解析／大立光法說會亮點一次看 法人最擔憂這件事

2019-07-11 18:34

除息秀 布股儒鴻、紙股正隆重磅登場

2019-07-11 13:40

傳產龍頭除息秀 儒鴻早盤填六成、正隆填二成

2019-07-11 12:11

矽力下半年營運升溫 早盤漲逾5％重登IC設計股王

2019-07-11 10:11

大立光公布第2季財報 累計上半年EPS86.51元

2019-07-11 14:27

台股籌碼面 喜迎內外資同步加碼

2019-07-11 13:55

漲近45點 大盤蓄勢挑戰前高

2019-07-11 13:49

虹堡 上半年營收年增25%

2019-07-11 14:38

台指期 短線高檔震盪

2019-07-11 03:42

南亞科上半年EPS 2.09元

2019-07-11 12:09

凱羿推新一代鍋具 球星代言拚買氣

2019-07-11 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top