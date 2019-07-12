期貨商論壇／大立光期 逢回做多

2019-07-12 01:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 整理



美國聯準會主席鮑爾在聽證會上發表鴿派言論，令市場預期7月有望降息的信心再度燃起，激勵美國股市三大指數盤中均創歷史新高。台股昨（11）日也在樂觀氛圍下拉出長紅K棒，收復3日的空方缺口。

大立光（3008）第2季稅後純益為65.5億元，季增29.6%，創同期新高，每股純益（EPS）為48.84元，累計今年上半年稅後純益116億元，年增率22%，EPS為86.51元，大立光也指出，第3季新機種較多，7月營收有望比6月佳。

從技術面觀察，大立光股價6月6日自波段低點強彈後一路震盪走高，目前股價已突破半年線反壓，且短天期與月均線都呈現多頭排列，不過基於股價與月線乖離相對較高，建議逢回後偏多操作。

由於大立光股價較高，操作上建議以小型大立光期貨進行操作，合約規格每口100股，以目前股價4,305元計算，每口合約價值約43萬元左右，保證金約7萬元左右，不僅操作資金相對親民，日均成交量也有2,000多口相對活絡。

由於目前的國際行情主要是來自樂觀預期7月降息，這種強多行情易受消息面影響，建議投資人偏多看待行情之時仍需保持警覺，操作上除了可以用期貨快速調整部位，較保守的投資人也可透過相關美股正向、反向ETF來調節自身的部位。（永豐期貨提供）