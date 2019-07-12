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脫黨伏筆？郭台銘向韓國瑜最後喊話「就算大哥拜託你」

台指期 中性偏多看待

2019-07-12 01:26經濟日報 記者周克威／台北報導

台股昨（11）日在美國聯準會主席鮑爾暗示降息，美股、亞股反彈帶動下，震盪收紅，盤中回補跳空缺口後，成交量能放大；期貨商表示，在新台幣轉強、國際熱錢湧入跡象中，加上目前多頭量價結構不變，短線以震盪偏多格局看待。

價差方面，昨日台指期逆價差縮至29.42點，電子期逆價差縮至1.49點，金融期逆價差縮至8.28點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,095口至17,145口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,489口至44,241口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,161口至10,573口。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,900點，賣權未平倉最大量集中在10,200點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.15升至1.26，VIX指數小跌0.03至12.14，選擇權整體籌碼面對多方相對有利。

群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局，7月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為6.2萬餘口，賣權OI增量呈現積極大增，買權依舊在其最大OI履約價附近作增量，目前多方出現表態。

整體來說，外資期現貨同步作多，自營商期權中性不變，月選擇權呈現偏多，整體籌碼面呈中性偏多格局；技術面上，電子期來到波段新高位置，目前在台股下檔支撐逐漸墊高下，短線台股將挑戰7月1日高點。

元富期貨指出，就技術面觀察，受到美股大漲激勵，台指期昨日跳空開高，在權值股帶動下，呈現緩步震盪走高格局，站穩所有均線之上，且重要支撐月線持續向上走升，在跌破月線前，建議以中性偏多看待為宜。

期貨商認為，台指期昨日跳空收漲，來到10,800點之上，在聯準會寬鬆預期拉升美股下，台指期短線也可望受到支撐，不過新一輪的美中貿易協商很快將展開，貿易局勢變化仍會影響行情，投資人可考量以選擇權買方避險。

台指期期貨
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