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台指期 短線高檔震盪

2019-07-11 03:42經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（10）日震盪反彈，齊步站穩10,700點之上；分析師表示，現階段扣除除息影響點數後，期現貨實質逆價差擴大，但外資淨多單增加3,257口至4.2萬口，展望盤勢，短線因國際變數仍存，台指期預期高檔震盪。

在現貨與期貨行情走勢方面，美國股市周二漲跌互見，不過科技股那斯達克與費半指數開低走高，以上漲0.54%、0.74%作收，激勵台指期夜盤翻紅上漲。

美股電子盤昨天也持續小幅走高，加上韓國股市早盤開高走高，台股順勢反彈，台積電、大立光、台塑、聯發科都有明顯買盤進駐，成為台股上攻要角，漲勢直到午盤略有趨緩。

不過1時後上演周結算強軋行情，台積電、台塑四寶、金融權值股都出現大筆買單，加權指數強拉一度突破10,800點關卡，終場漲0.89%，收10,798點。

期貨表現上，昨天台股電子類股走強，支撐台指期表現，終場期指收漲81點至10,731點。價差方面，台指期合約扣除預估除息影響點數46點後，實質逆價差由4點升至21點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨天買超52.15億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,056口至16,050口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,527口至42,752口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則增加2,316口至12,734口。

永豐期貨指出，台股中長紅棒緩解破底擔憂，也讓KD與MACD偏空幅度暫作趨緩，不過目前上方10,800點附近看來壓力相對較重，市場目前聚焦聯準會主席鮑爾的演說，其言論鴿派程度是否優於預期，將是國際股市與台股能否上攻關鍵。

群益期貨表示，目前外資期現貨同步作多，自營商期權呈中性態勢，月、周選中性依舊，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股昨天站在所有均線之上，測試季線後呈現走揚，台股將隨量能放大走出區間格局。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天彈回10日均線之上，中止連續二日回落態勢；目前鮑爾將於國會發表證詞，且美中兩國也重啟協商，經貿和升息等訊息對台指期影響仍高，投資人可在短線波動擴大時找尋參與行情機會，但仍須謹慎。

台指期台股

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