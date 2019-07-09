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元大期每股稅前0.66元 上半年累計已3.22元

2019-07-09 07:53經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元大期貨（6023）6月獲利再度繳出佳績，自結合併稅前淨利1.52億元，合併每股稅前淨利0.66元，累計今（2019）年上半年合併稅前淨利 7.48億元，累計合併每股稅前淨利3.22元。

台灣期貨市場自5月開始爆量，元大期貨5月即衝出亮眼績效，5月的合併每股稅前淨利0.72元，6月獲利狀況依然不錯。

據了解元大期貨因各項業務表現都不錯，獲利平均來自各項業務，所以，能有亮麗表現；接下來，還會繼續衝刺海外市場，開發更多客源與業務。

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