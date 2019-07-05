台指期 外資中性布局

2019-07-05 01:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（4）日震盪反彈，指數齊步守穩10,700點；分析師表示，現階段扣除除息影響點數後，期現貨實質價差由逆轉正，外資淨多單小增405口至4.2萬口，展望盤勢，短線因外資籌碼布局偏向中性，可望提供台指期下檔支撐。

在現貨與期貨行情走勢方面，因美國ADP與非製造業PMI不如預期，加深市場對美國聯準會（Fed）降息的預期，推升周三美股三大指數再度強漲收高，標普與道瓊指數均創歷史新高，那斯達克指數創歷史收盤新高，並激勵亞股昨天早盤跳高開出，台股在除息指數蒸發20.67點的情況下，仍跳高12.1點以10,755點開出，不過指數臨近10,800點附近時多檔權值股出現小幅賣壓拉回，但整場指數均未跌破平盤下，終場加權指數上漲32點收10,775點。

期貨表現上，美國三大指數皆創新高，也同步帶動台指期昨天開高震盪，前一日弱勢的蘋概股台積電（2330）、大立光、鴻海等止跌回穩，金融雙雄國泰金、富邦金溫和走高，終場台指期上漲69點收10,710點，成交口數7.7萬口。

價差方面，台指期合約扣除預估除息影響點數80點後，實質價差由負2點轉為正11點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超10億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,220口至1萬5,420口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加405口至4萬2,847口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單則是增加289口至10,804口。

永豐期貨指出，在美股創新高激勵下，加上部分外資表示對台積電7奈米訂單仍相當具有信心，激勵台股昨天收復前日重挫的部分失土，不過KD指標持續偏空走低，且上檔有7月3日的空方缺口，短線加權指數仍是較大機率呈現區間震盪格局。

期貨分析師認為，外資昨天在現貨部位微幅賣超1億元，期貨淨多單則小幅加碼數百口，整體籌碼布局偏向中性。

整體而言，台指期昨天止跌反彈，並站回10,700點關卡；展望盤勢發展，雖然川習會的利多已有反應，不過市場對Fed本月底降息的期待濃厚，在美股維持多頭格局下，將可提供台指期一定支撐。