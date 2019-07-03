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台指期閃崩500點 期貨商建議逢高調節

2019-07-03 13:10經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台指期今日開盤後，在15秒內又發生約千點來回震盪的情況，期交所今晨已啟動動態穩定...
台指期今日開盤後，在15秒內又發生約千點來回震盪的情況，期交所今晨已啟動動態穩定機制。 本報資料照片
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今（3）日早晨期貨甫一開盤，在兩分鐘內由10,700之上跌到將近10,200，跌幅高達500點，同時選擇權和摩台亦有發生異常波動，不過，摩台下引線僅約台指的三分之一至四分之一。期貨商認為，此現象為程式觸發的連鎖反應，散戶程式交易者應該避開開盤前1~2分鐘掛價不多的時間，在台指期的操作上，建議以逢高調節為主。

群益期貨分析師容逸燊指出，由於近年法人高頻交易及散戶程式交易的普及，很多觸發狀況都是程式邏輯自行啟動的，例如今日早盤沒有國際重大利空，但明顯出現不合理下殺，人為當然不可能這樣動作，因此絕大多數都是程式觸發的連鎖反應，之後應該還有機會發生這樣的狀況，散戶程式交易者應該避開開盤前1~2分鐘掛價不多的時間，以避免出乎意料的事件。

期貨商分析，由價格觸發的波動、從眾效應，造成早盤的多殺多，由於當時現貨尚未開盤，使交易人沒有依循的布局主動性空單，尤其程式交易者易受傷。

展望台指期後市，法人認為，由於傳出台積電被三星搶單，造成期價下跌超過2%，亦使台指期走勢疲軟，且昨（2）日的費半指數走跌逾1%，也是美股中最弱的。

另一方面，美國把矛頭再度對準歐盟，揚言要對歐盟價值40億美元的商品加徵額外關稅，消息使市場再度波動。

在操作上，由於紛擾未歇，電子期疲軟加上台塑四寶弱勢，台指期壓力待克，延續性漲勢難以出現，期貨商建議交易人切勿追高，採取逢高調節策略，首先關注周一的多方缺口，若封閉顯示行情僅曇花一現，將回測10,500。

期貨台指期散戶

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