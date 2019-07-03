期貨早盤閃崩500點 期交所動態退單機制啟動

2019-07-03 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



今（3）日早晨期貨甫一開盤，在兩分鐘內由10,700點之上跌到將近10,200點，跌幅高達500點，但由於2017年發生早盤閃崩事件過後，期交所上線動態退單機制，這次在崩跌的過程中，有部分超出範圍的價格是沒有成交的，也就是當超過加權指數收盤價在2%以上時，期交所主機會認定是短時間內的不合理，使的掛單不會成交。

群益期貨分析師容逸燊表示，上次發生如此閃崩狀況是在2017年8月3日，當天因為券商程式交易被觸發停損，導致連鎖反應，當天期貨市場開盤30秒內即殺到跌停板，跌幅從10,328點最低跌至9,408點，該券商也得認賠2,082萬元。

胖手指事件在國外也曾出現過，例如德意志銀行在2015年曾發生重大錯單事件，重大損失幾近60億美元，2013年中國光大證券也曾因烏龍指事件，出現價值人民幣234億元的錯誤買盤，並為公司帶來人民幣2億元的損失。

容逸燊指出，由於近年法人高頻交易及散戶程式交易的普及，很多觸發狀況都是程式邏輯自行啟動的，例如今天早盤沒有國際重大利空，但明顯出現不合理下殺，人為當然不可能這樣動作。

因此絕大多數都是程式觸發的連鎖反應，之後應該還有機會發生這樣的狀況，散戶程式交易者應該避開開盤前1至2分鐘掛價不多的時間，以避免出乎意料的事件。