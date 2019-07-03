期貨早盤胖手指再現 動態退單機制生效

2019-07-03 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



今（3）日台指期貨甫一開盤，從8時45分到8時47分的兩分鐘內，由10,700之上跌到將近10,200，跌幅高達500點。

由於2017年發生早盤閃崩事件過後，期交所上線動態退單機制，這次在崩跌的過程中，有部分超出範圍的價格是沒有成交的，也就是當超過加權指數收盤價在2%以上時，期交所主機會認定是短時間內的不合理，使得掛單不會成交。

上次發生如此閃崩狀況是在2017年8月3日，當天因為券商程式交易被觸發停損，導致連鎖反應，當天期貨市場開盤30秒內即殺到跌停板，跌幅從10,328最低跌至9,408點，該券商也得認賠2,082萬元。

群益期貨分析師容逸燊指出，由於近年法人高頻交易及散戶程式交易的普及，很多觸發狀況都是程式邏輯自行啟動的，例如今天早盤沒有國際重大利空，但明顯出現不合理下殺，人為當然不可能這樣動作，因此絕大多數都是程式觸發的連鎖反應，之後應該還有機會發生這樣的狀況，散戶程式交易者應該避開開盤前1至2分鐘掛價不多的時間，以避免出乎意料的事件。

胖手指事件在國外也曾出現過，例如德意志銀行在2015年曾發生重大錯單事件，重大損失幾近60億美金，2013年中國光大證券也曾因烏龍指事件，出現價值234億人民幣的錯誤買盤，並為公司帶來2億人民幣的損失。