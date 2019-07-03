群益金鼎證券再次入選「台灣永續指數」成份股

2019-07-03 07:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



群益金鼎證券入選「台灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index），通過台灣指數公司與富時國際有限公司的ESG準則及財務指標等評鑑標準。

台灣永續指數採用符合國際標準的ESG評鑑模型，FTSE使用其內部的ESG評級與數據模型進行企業的ESG分析，針對環境、社會、公司治理三大支柱，14個主題包括5類環境、5類社會及4類公司治理，約300項以上的題項對企業進行綜合評鑑，再透過財務指標篩選出台灣上市成分股

，評比資料來源均採用公司公開數據，公平、公正毋庸置疑。

群益金鼎證券公司治理強調正直透明，為強化公司的經營管理與運作效率，設有薪酬委員會與審計委員會，落實資訊充分揭露。2018年公司整體營運成果稅後淨利為新台幣14.08億元，獲利金額為國內券商第五名。

2018年度各項業務經營成果：

1. 經紀市佔率達4.39%，業務規模為獨立券商第一名。

2. 承銷業務：2018年主辦次級市場完成世紀鋼CB2、世紀鋼CB3、九齊現增、泰碩現增、世紀鋼現增、慶豐富現增等SPO籌資案，承辦團隊經驗豐富，受託完成國內外不同規模與類型案件。

3. 衍生性商品業務：認購（售）權證2018年度權證掛牌權利金額520.50億元、權證發行檔數4,690檔，發行金額及檔數居市場第二名。

4. 債券業務：承辦國內普通公司債競標累積發行量達 227.10億元，市占率約9.30%，居全體券商第二名。

群益金鼎證券重視員工為公司重要組成份子，鼓勵員工努力工作也注重身體健康，更努力營造健康安全的職場環境，因此，榮獲教育部體育署頒發「運動企業認證標章」，並榮獲衛生福利部國民健康署頒發「健康職場認證 健康啟動標章」。再者，集團舉辦逾十年「群起獻愛心，傳遞幸福公益」捐血活動；與新北市盲人福利協進會合作，提供員工盲人按摩服務；舉辦「童心鞋盒站」把愛送給都市原住民弱勢家庭孩童；推動「群益愛閱讀專案」關懷偏鄉教育，由員工擔任志工到認養的國小伴讀，2018年共計捐款九所小學。

群益金鼎證券長期以來擔負起企業公民的角色，秉持「Capital Care,群益關心您」品牌價值，本次入選「台灣永續指數」成份股，顯示公司在經營績效、環境保護、企業社會責任及公司治理方面的成績斐然。群益成立逾三十年，未來仍將持續貫徹一貫信念落實社會關懷，並與客戶建立長期共同成長的夥伴關係，提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。