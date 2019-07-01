6月權證交易創低 上半年減少千億元

2019-07-01 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



6月台股買盤觀望，證交所統計，上月券商發行權證金額為251.1億元，受託買賣總額341.1億元，較5月下滑69億元，減幅16.9%，與去年同期比較，更減少399億元，減幅53%；同時上個月買賣額也創下今年2月來低點。

累計上半年，權證買賣總額為2,239億元，較去年同期下滑1,754億元，減幅43%。

證交所統計，6月權證發行金額前十大券商，依序為元大證券46.3億元、群益金鼎證券31.3億元、凱基證券30.8億元、國票證券24.6億元、統一證券23.8億元、元富證券17.6億元、永豐金證券16.5億元、富邦證券10.3億元、麥格理證券9.1億元及中國信託證券7.9億元。

上月受託買賣總額前十大券商，分別為元大證券128.2億元、群益金鼎證券90.7億元、凱基證券84.2億元、元富證券71.8億元、永豐金證券67.1億元、康和證券41.4億元、統一證券29.7億元、富邦證券27.6億元、國票證券25.4億元，以及國泰證券24.9億元。

至於6月十大熱門權證標的，則為元大台灣50（0050）、臺股指數、大立光、台積電、聯發科、可成、華新科、鴻海、國巨、南電、及元石油正2。

截至6月底，受託買賣前十大券商，依序為元大證券790億元、群益金鼎證券693億元、凱基證券619億元、永豐金證券429億元、元富證券394億元、康和證券291億元、統一證券193億元、富邦證券186億元、國泰證券139億元，及華南永昌證券124億元。

上半年的熱門標的，包括臺股指數、大立光、台積電、國巨、鴻海、元大滬深300正2、聯發科、華新科、可成、元大台灣50及上銀。