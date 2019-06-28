親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

長榮罷工第9天 工會宣布：護照數量破2300本

銅板價玩到爽！暑假出遊 要挑對時間

美律開高震盪 早盤股價漲1%

2019-06-28 10:30經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

美律（2439）今（28）日開高震盪，早盤大漲1%，成交量迅速放大到2,000張以上，只可惜多空交戰激烈，使得日K浮現一根十字線，日KD則有黃金交叉之勢。

美律今年4、5月單月營收均來到33億元水準，法人預估，美律第2季營收季增率幅度可望超過三成，超越市場原先預估，毛利率也有望站上14%以上。

美律今年營運主軸為「跨界整合、南向佈局、航向藍海」，美律指出，考量長期發展策略、全球政經波動因素，將持續於東南亞建置生產基地，增加產能調度彈性，以南向布局減緩國際政經帶來的不確定性影響。

美律營收
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

期貨商論壇／義隆期 後市樂觀

2019-06-28 01:21

期貨商論壇／選擇權 採勒式價差

2019-06-28 01:21

最牛一輪／聯茂剽悍 群益8A喊衝

2019-06-27 23:17

全民權證／技嘉 選逾三個月

2019-06-27 23:17

全民權證／台光電 二檔搶眼

2019-06-27 23:17

創意、神盾利多 押長天期

2019-06-27 23:17

台積、鴻海、聯發科 四檔夯

2019-06-27 23:17

全民權證／精測 挑價內外10%

2019-06-27 23:17

台燿、華通認購火熱

2019-06-27 23:17

ETF可扮理財好幫手

2019-06-27 14:12

證交所辦金融服務公益園遊會

2019-06-27 14:12

觀望川習會 台指期箱型震盪 收漲117點

2019-06-27 13:50

郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天

2019-04-16 14:34
看更多

熱門文章

外資買超144億 買盤最愛這10檔

2019-06-27 17:41

鴻海7月25日除息交易 每股配息4元將發逾554億元

2019-06-27 17:24

生技十強棒 法人按讚

2019-06-28 00:27

壽險股發威 金融指數創21年新高

2019-06-27 14:16

台積電強彈走出貼息陰影 台股大漲121點收10,773

2019-06-27 13:51

四大族群 下半年耀眼

2019-06-28 00:27

7月生技月倒數 十大潛力股內外資挺

2019-06-27 19:26

IC設計、越南概念 搶鏡

2019-06-28 00:27

三族群 看旺到明年

2019-06-28 00:02

台積電回神台股收漲121.35點 三大法人買超164.85億

2019-06-27 15:11

鴻海再啟併購！瑞祺電斥4.05億元取得澔楷科技40%股權

2019-06-27 21:08

蘋果3鏡頭？大立光、玉晶光眼睛一亮

2019-06-27 14:12

生技月熱身 生技股吸金

2019-06-27 14:12

三王領漲 外資買超143億

2019-06-28 00:06

台股下半年投資趨勢 投顧：關鍵字MEGA

2019-06-27 16:54

羅麗芬回台投資 攜手慈濟攻細胞治療

2019-06-27 15:37

中美晶騰籠換鳥 營運衝

2019-06-27 23:37

瑞銀論壇 看好台半導體股

2019-06-28 00:07

仁寶衝刺非筆電 7月15日除息

2019-06-27 23:30

味全股東會 陳永清交棒陳宏裕

2019-06-27 14:33

浩鼎擴產線 強化授權

2019-06-27 23:37

淡水廠火災 康舒：無人傷亡，海外產能可因應需求

2019-06-28 09:13

長園科 下半年審慎樂觀

2019-06-27 23:37

浩鑫股東會：新事業發酵 明年有機會轉虧為盈

2019-06-27 14:33

上銀旗下 大銀Q3轉上市

2019-06-27 23:37

浩鑫 搶進人臉辨識

2019-06-27 23:30

美光報佳音 南亞科等記憶體族群反彈

2019-06-27 15:35

南海雙子星案遭投審會駁回 押寶買盤推升藍天收漲3.46％

2019-06-27 14:24

雙子星案／南海控股遭駁回 藍天押寶熱

2019-06-27 14:12

台積、鴻海、聯發科 四檔夯

2019-06-27 23:17

華為概念股回神 台股揚逾百點返季線

2019-06-27 14:12

羅麗芬回台 搶進細胞治療

2019-06-27 23:30

百德大併購 強攻航太

2019-06-27 23:37

川習會在即 法人：台股短線高檔震盪

2019-06-28 08:51

龍邦 通過現金減資案

2019-06-27 23:30

陞達科登興櫃 聚焦

2019-06-27 23:37

台股下半年展望／兆豐投顧：擁抱MEGA四趨勢

2019-06-27 14:12

瑞銀論壇 保守看電子股旺季

2019-06-27 14:12

創意、神盾利多 押長天期

2019-06-27 23:17

台股下半年展望／群益：10,000~11,200點間

2019-06-27 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top