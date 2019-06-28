期貨商論壇／選擇權 採勒式價差

2019-06-28 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 整理



美國總統川普、大陸國家主席習近平本周末在Ｇ20峰會會面，美中貿易談判再現轉折，然摩根大通、滙豐等外資卻率先喊出「減碼」台股目標。其中，摩根大通預期，美中貿易戰將壓抑台灣實質經濟成長，今年增速恐不保「2」；滙豐證券則下調台股目標，由10,880降至10,400點。

摩根大通和滙豐證券今年來均保守看待台股，目前Ｇ20風向未明，但兩大外資卻在報告重申「減碼」台股，顯示不看好貿易戰對台灣的衝擊止於短期。美股方面，根據歷史經驗顯示，6月一直是股市最強勁月份之一，S&P500指數20日收於歷史新高，但道瓊指數和那斯達克指數等並未跟進，道指24日自去年10月歷史高點下跌0.8%，而那指則較4月底觸及的歷史高位下跌2.1%。

康和期貨表示，美國聯準會實施寬鬆貨幣政策，加上貿易樂觀情緒推助6月美股大規模反彈，Miller Tabak分析師Matt Maley認為，有鑒於川習會和伊朗局勢的結果，對市場的下一步行動相當重要，因此可以預期到，在G20 峰會和石油輸出國家組織（OPEC）會議前不會看到多空有太多動作，目前投資氛圍傾向靜待G20川習會結果，選擇權的策略上，建議採用勒式價差。

（康和期貨提供）