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期貨商論壇／義隆期 後市樂觀

2019-06-28 01:21經濟日報 記者林婉琪整理

義隆（2458）為國內觸控面板IC設計大廠，營收主要來自觸控相關產品占約66%，其餘則為非觸控類產品。公司5月合併營收7.51億元，月增7.9％，年增4.6％，累計前五月合併營收33.29億元，年增5.5％，主要歸功於產品組合優化。

義隆籌碼面，截至昨（27）日外資6月以來賣超1.5萬張，投信買超793張，自營商買超815張，合計三大法人賣超1.3萬張。另外，近一個月資券狀況方面，融資增加633張，融券增加68張，目前融資使用率約為9.4%，而融券使用率約為0.5%，籌碼表現相對穩定。

技術面方面，以日K線觀察，義隆近期價格波動縮小，短期均線糾結，似乎走不出一個方向，然而自5月下旬前波低點67.5以來，價格實際是不斷往上墊高，目前仍位於上升軌道之上，中長期盤勢明顯由多方主控，因為目前價位來到5日、10日及月均線之上，因此建議投資人可樂觀看待義隆期貨後市。

股票期貨與現貨相比，具三大優勢：一是資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍，遠優於融資的2.5倍；二是交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；三是具有交易靈活優勢，除了可多空雙向外，交易時間長達五小時以上，並可參與除權息不需回補等好處。（國票期貨提供）

觸控面板義隆
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