台指期 籌碼中性格局

2019-06-28 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



台股昨（27）日受到華為重獲美國美光、高通等企業供貨、川習會朝利多方向與費城半導體指數大漲等帶動台積電（2330）、大立光、鴻海、日月光走揚，收復季線關卡，盤面上電金傳權值股發威，台指期多頭反攻，上漲117點收10,622點。

永豐期貨表示，價差方面，台指期逆價差擴至151.9點，電子期逆價差擴至5.93點，金融期逆價差擴至26.2點。現貨部分，三大法人買超164億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,719口至12,497口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,329口至45,612口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,106口至4,051口。

法人指出，周三美國財務部長米努勤表示，美中貿易談判已經完成90%以上，並且對這次的G20抱著很大的信心，激勵美股走高，不過隨後川普又放話已經準備好對中國加稅，一來一往使昨天美股三大指數呈現開高走低，所幸昨日美股電子盤走揚，加上日韓股市開盤後穩步走高，台股在電子三王跳高走高下收復季線。

整體而言，加權指數在電子龍頭股領軍下強勢收復季線後挑戰波段高點，終場以長紅實體K棒作收，顯示市場對G20似乎較樂觀看待。

群益期貨表示，7月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距僅900餘口，買權賣權OI總量呈現平衡相當。周選方面，賣權OI增量呈現積極大增，目前下檔支撐再度築起。外資期現貨同步作多，自營商期權中性格局，月、周選中性不變，整體籌碼面中性格局，技術面台股呈現量價齊揚態勢，目前在新台幣再度走升下，台股以震盪偏多看待。