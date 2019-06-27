台指期 外資籌碼偏空

2019-06-27 00:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



台股昨（26）日再度呈現拉回整理，盤中一路低檔橫盤震盪，終場日K線收上影線，成交量縮減不到900億元；期貨商指出，目前在避險賣壓持續出籠下，台股上檔壓力依舊沉重，短線仍待周末的中美川習會談判結果後，大盤才能走出目前區間格局。

台指期價差方面，台指期逆價差縮至149.55點，電子期逆價差縮至5.58點，金融期逆價差縮至24.79點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,237口至7,778口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,100口至44,283口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,013口至5,157口。

群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局，7月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI差距為7,000餘口，賣權OI略為往下履約價作翻移退守；新開的周選擇權方面，買權賣權OI增量相當，目前多空呈現拉鋸。

整體來說，外資期現貨同步作空，自營商期權中性偏空，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性格局；技術面上，目前失守季線，短線台股將在季、月線之間呈現震盪整理，目前以區間格局看待。

永豐期貨認為，月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,200點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.01降至0.96，VIX指數上升0.4至15.06，整體選擇權籌碼面較不利多方上攻。

元富期貨指出，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，在權值股領跌下，盤中賣壓湧現，終場以小黑K棒作收、日K連二黑，短線漲勢稍歇，建議先以中性區間看待為宜。

期貨商表示，台期指昨日連續第二日拉回，並回測10,500點整數關卡，由於市場對於川習會的期待有所降溫，外資在籌碼面的布局亦偏向空方，台指期短線上檔空間將相對壓抑。