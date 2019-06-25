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金價飆漲 三大概念股逆勢勁揚

2019-06-25 20:29經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

金價走勢一鳴驚人，最新報價衝上每盎司1,418美元，三大「黃金概念股」的資源回收三雄佳龍（9955）、金益鼎、光洋科獲利添想像空間；今（25）日尤以佳龍大漲5.7%最搶鏡，股價創下近六年高點，光洋科、金益鼎也出量上攻，擊退台股亂流。

國際地緣政治風險升溫，避險買盤全力搶「金」，根據IMF統計，金市主力的全球央行，今年累積淨購買黃金數量已達207噸，創下2010年來同期紀錄；至24日，全球最大的黃金ETF-「GLD」也刷新近四個月的黃金持有量，高達801.9公噸。

金市熱錢蜂擁，國際金價短短一個月，連破1,300、1,400美元兩道關口；本土法人看好，金價技術面突破1,384美元壓力，向上確立，下一步將挑戰M頭頸線1,560美元至1,600美元整數大關。

國內資源回收三雄佳龍、金益鼎、光洋科，基本面想像因金價暴漲大發，今天三檔個股無懼台股下跌，全面帶量噴出，與金價高度關聯的佳龍更漲近6%，成交破1.5萬張；累計5月底來，佳龍已翻漲一倍。

三大法人今對佳龍小買25張，加上融資券同增，佳龍資券比已衝上62.2%，軋空激化漲勢；佳龍本業主要從事廢電子產品回收，可煉出金、銀等貴金屬，相關營收比重過半，被視為高純度的「黃金概念股」。

佳龍第1季財報轉盈，金價上漲帶來助攻，惟獲利狀況仍視客戶價格而定，公司定調今年目標為改善體質、降低庫存，力拼第2季持續獲利。

金益鼎透過轉投資大陸天津泰鼎，進軍中國環保商機，加上電動車成長，帶動銅需求增加；2015年來，金益鼎獲利已由虧損轉為逐年成長，每股純益（EPS）增加到0.8元，今年第1季為0.41元。

光洋科是台灣最大貴稀金屬應用材料製造廠，目前同步跨入一線晶圓代工供應鏈，2017年EPS為0.33元，2018年0.98元，今年第1季0.39元。

光洋科衝刺硬碟、高合金靶材、光電ITO靶材、及電子廢棄物回收四大事業，所精煉的黃金應用於半導體等電子領域，也因此打入蘋果供應鏈。

黃金示意圖。報系資料照
黃金示意圖。報系資料照
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