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漲勢凌厲 金價期貨早盤再漲1.5％

2019-06-25 13:26經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

短線金價仍有表現空間。路透
短線金價仍有表現空間。路透
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8月黃金期貨價格持續上漲，早盤曾衝到每盎司1442.9美元 ，漲幅達1.5%。雖然黃金漲勢強勁，期貨分析師說，短線金價仍有表現空間。

8月黃金期貨價格漲幅近2%，今日持續走高。期貨分析師說，金價大漲至近六年高點，主因為美元下跌，美國總統川普宣布，對伊朗實施新的制裁，也提振黃金的避險買盤。

瑞銀表示，過半已開發市場的債券殖利率很低或者轉為負值，外加未來可能進一步下跌，投資人有機會越來越傾向 於持有黃金。

期貨分析師表示，金價期貨自5月下旬的1,280美元起漲以來，買盤不斷推升價格，漲勢未歇。

元大期貨研究部／提供
元大期貨研究部／提供
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