漲勢凌厲 金價期貨早盤再漲1.5％

2019-06-25 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



短線金價仍有表現空間。路透 分享 facebook

8月黃金期貨價格持續上漲，早盤曾衝到每盎司1442.9美元 ，漲幅達1.5%。雖然黃金漲勢強勁，期貨分析師說，短線金價仍有表現空間。

8月黃金期貨價格漲幅近2%，今日持續走高。期貨分析師說，金價大漲至近六年高點，主因為美元下跌，美國總統川普宣布，對伊朗實施新的制裁，也提振黃金的避險買盤。

瑞銀表示，過半已開發市場的債券殖利率很低或者轉為負值，外加未來可能進一步下跌，投資人有機會越來越傾向 於持有黃金。